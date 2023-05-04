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市場不信鮑爾今年不降息 預期9月降息可能性超過70%

編譯葉亭均／綜合外電
交易人士愈來愈堅信，隨著美國經濟衰退風險加劇，Fed將在今年稍晚降息。（路透）
交易人士愈來愈堅信，隨著美國經濟衰退風險加劇，Fed將在今年稍晚降息。（路透）

儘管聯準會（Fed）主席鮑爾表示，現在要談降息並非合適之舉，但交易人士愈來愈堅信，隨著美國經濟衰退風險加劇，Fed將在今年稍晚降息。

根據芝商所的FedWatch工具，美國利率期貨市場3日的報價已把Fed在6、7月會議上暫停升息的情況納入考量。Fed在3日已宣布升息1碼，聯邦資金利率區間升至5%-5.25%，同時暗示可能暫緩進一步升息。

利率期貨市場也顯示，投資人預期9月會議降息的可能性超過70%。

由於美國地區銀行尚未脫離困境，貸款活動受到拖累，導致市場擔心Fed可能被迫考慮經濟嚴重衰退的風險。這強化了交易人士對Fed政策轉向的押注。

Rosenberg Research總裁兼首席經濟學家羅森伯格表示：「沒有其他任何一屆Fed曾在如此接近可能的債務違約時緊縮政策政策，除了有一次在1984年Fed的緊縮導致了某種形式的金融危機。」但他補充說，當時的Fed主席伏克爾最終非常迅速和大幅度逆轉升息行動。

根據FedWatch，利率期貨市場預期今年將降息約2碼至3碼，交易人士認為到12月底，聯邦資金利率將為4.33%。

債券交易人士也提高押注聯準會降息。美國公債價格3日大漲，中、短期債券領漲，投資人加強押注年底前降息。3年期公債殖利率盤中一度下滑17個基點至3.5%，10年期公債殖利率下滑9個基點至3.34%。

5年期和30年期的美國公債殖利率曲線急遽重新變得陡峭，利差擴大至約38個基點，反映出對降息的信心增強。

道瓊證券全球利率策略主管米斯拉表示，Fed「顯然擔心信用環境緊縮對經濟的影響」，「隨著市場反映出2024年將進一步降息的預期，殖利率曲線變得陡峭」。

殖利率 降息 升息

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