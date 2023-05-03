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美股收盤轉跌 華爾街對Fed鮑爾不鬆口降息感到失望

編譯劉忠勇／綜合外電
投資人對Fed主席鮑爾對降息問題上仍不鬆口感到失望。（路透）
投資人對Fed主席鮑爾對降息問題上仍不鬆口感到失望。（路透）

美國股市3日收盤下跌，扭轉盤中漲勢，聯準會（Fed）暗示可能暫停升息，未能支持美股繼續上漲，反而對主席鮑爾對降息問題上仍不鬆口感到失望。

史坦普500指數吐回盤中接近1%的漲幅，終場下跌28.83點，跌幅0.7%，至4090.75點；道瓊工業指數下跌270.29點，跌幅0.8%，收在3萬3414.24點；那斯達克綜合指數跌55.18點，跌幅0.5%，至2025.33點。

Glenmede投資策略和研究主管Jason Pride說：「Fed可能暫時收兵，但轉向沒有到來，」 「Fed傳達的訊息是，進一步的貨幣緊縮可能出現也可能不會，但降息似乎不在考慮範圍。 」

不過債券市場並不買帳，交換換合約繼續暗示貨幣政策將在2023年底前大幅放鬆。

Fed一如預期升息1碼（0.25個百分點），並暗示可能暫停進一步升息。聯邦公開市場委員會（FOMC）一致決定將隔夜利率目標區間提高至5.00%-5.25%，為2022年3月以來連續10度升息。

鮑爾開記者會時，美股轉而下跌。鮑爾表示，Fed仍然認為通膨過高，並表示現在說升息周期已結束還為時過早。

State Street Global Advisors的首席投資策略師Michael Arone說：「Fed 繼續走鋼絲，他們試圖在對抗通膨的信譽並努力讓經濟實現軟著陸之間取得平衡。」

史坦普500指數各類股均收跌，以能源股跌幅最大。KBW地區銀行指數下跌0.9%，延續了本周大幅下跌走勢。

摩根大通跌 2.1%，高盛跌1.4%。

PacWest Bancorp 周三盤後暴跌超過50%，彭博報導該公司高層正考慮出售銀行。

美國4月民間就業人口幅增加，但有跡象表明，在數次升息之後，勞動市場正在放緩。另一份報告顯示，美國服務業在4月保持穩定增速，但投入價格上漲表明通膨可能在仍居高不下。

超微（AMD）重挫 9.3%，該公司預測上季營收不如預期，因PC市場疲軟。英特爾（Intel）漲近3%。

升息 指數 鮑爾

上一則

Fed如期升息 股指連跌3天

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