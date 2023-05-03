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Fed維持鷹派基調 僅微暗示6月可能暫停升息

編譯／任中原
聯準會雖暗示6月將暫停升息，但仍維持鷹派基調。圖為聯準會主席鮑爾。歐新社
聯準會雖暗示6月將暫停升息，但仍維持鷹派基調。圖為聯準會主席鮑爾。歐新社

聯準會（Fed）聯邦公開市場委員會（FOMC）3日決策會議一如預期，決定再升息1碼，為5.0~5.25%。在會後聲明中，只略微暗示6月有可能暫停升息，但暗示的強度相當低，顯示Fed的決策基調仍偏向「鷹派」，仍以抑制通膨為優先要務。

這次聲明的內容與3月時的差異如下：

第一，就業部分的用語略有改變，暗示就業熱度稍稍減弱，不再強調就業增速強勁。

第二，對於金融動盪的影響，從「可能導致家庭與企業信用情勢趨緊」，改為「家庭與企業信用情勢趨緊」；亦即確認銀行倒閉事件對信用及經濟的不利影響。

第三，也是最重要的改變，就是去掉了「委員會預料政策再額外緊縮一些可能適當，以達到貨幣政策有足夠的約束力」，改為「委員會在決定政策更強硬一些可能適當的程度時」；差別是不再認定「政策更強硬一些可能適當」，而是「適當的程度」仍有待評估；同時不再強調政策的約束力，可能意味著政策的約束力已經足夠。如果市場要尋找「暫停升息」的暗示，關鍵點就在此處。

另外，一些觀察家預料決策委員對於這次升息可能會有「異議」，結果卻是全票通過升息。

綜合以上觀察，Fed這次會議的基調仍偏向「鷹派」，並且為下一步的利率決策保留相當大的彈性與選項；6月是否會暫停升息，仍須觀察4、5月的就業及通膨數據，以及金融情勢緊縮的程度。

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