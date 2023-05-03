福特汽車CEO：將縮減在中國投資 專注於商用車市場

福特汽車執行長吉姆法利表示，將縮減在中國投資，專注於商用車市場。圖為4月18日上海車展，人們站在福特標誌附近。（路透）

美國汽車 巨頭福特汽車首季業績由虧轉盈，優於市場預期，但在中國的銷量卻下滑。對此，首席執行長吉姆法利（Jim Farley）2日表示，福特將縮減在中國汽車市場的投資 ，以提升其盈利能力。

據聯合早報，福特汽車公佈的第一季度盈利遠優於分析師的預期，然而，福特在中國市場的表現欠佳，去年在中國市場的份額僅2.1%，且息稅前虧損達到5.72億美元。因此，吉姆法利於2日的業績電話會議上表示，「我們未來在中國市場的戰略將發生變化。我們將在中國減少投資，更精簡、更專注於高回報業務。」

近期在中國本土品牌比亞迪帶動新能源汽車趨勢影響下，許多汽車大廠的銷量下滑，4月時，吉姆法利便曾率領管理團隊赴中國研擬經營戰略，當時他表示，福特需要重新思考在中國這樣的意義，並承認需要研擬新的中國戰略。而吉姆法利2日的發言顯示，新的經營計畫已有一定突破。

吉姆法利指出，新計畫將更加專注於商用車，因為這是福特在中國實現盈利的業務。福特還計畫將其中國工廠作為經濟型電動汽車和燃油商用車的出口基地。

報導亦指，福特汽車透露上個月開始從杭州工廠出口「林肯Nautilus SUV」到美國。福特還在密西根州 建設電池工廠，並將採用中國電池巨頭寧德時代授權的技術。