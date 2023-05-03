類似龐氏騙局？空頭狙擊艾康 資產單日蒸發100億美元

知名維權投資人艾康（Carl Icahn）。（路透）

知名維權投資 人艾康（Carl Icahn）一向是投資市場中的的獵人，如今卻成為做空機構的獵物。他的財富2日單日就蒸發超過100億美元。

做空機構興登堡研究公司（Hindenburg Research）指控艾康的投資公司艾康企業（控股）公司（Icahn Enterprises）使用類似「龐氏騙局」的營運架構，周二發動攻勢。艾康企業股價 收盤重挫20%，創下最大單日跌幅紀錄。

股價崩跌使得艾康財富一天少掉31億美元。興登堡另外提出細節，指他以公司股權進行的保證金貸款，這讓他的資產淨值還要再減少73億美元。

彭博資訊說，合計艾康這些損失，他的財富出現史無前例的瞬間縮水41%，萎縮至價值146億美元，也使得艾康在彭博億萬富豪排行榜的排名，從第58名崩跌到第119名。

興登堡在一份冗長的報告中宣稱艾康企業股價過高，表示已發現其部分資產估值過高的證據。興登堡說，艾康企業一直利用從新投資者那裡獲得的資金向老投資者支付股息。興登堡認為，艾康企業的價值高估了75%或更多，並指出其交易價格相對於其資產淨值，溢價超過200%。

在興登堡報告發布數小時後，艾康企業反擊興登堡，強調公司長期以來，業績有目共睹，並捍衛自己公開揭露的資訊，「我們堅信，以我們持有的部位進行避險操作來降低風險，尤其是身處現今的市場之中」。

興登堡的報告提到，「我們認為，華爾街 傳奇人物艾康犯了一個典型的錯誤，就是在持續虧損的情況下，財務操作過度槓桿化。這樣很少能有好下場。」

興登堡創辧人Nathan Anderson設立的這家研究公司，近年來聲名大噪，陸續鎖定過支付公司Block的多爾西和印度巨富阿達尼。