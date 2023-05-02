我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州「行刑式」5死槍案 兇手案發現場附近落網

世說新聞╱暗訪LA紅燈區 新法縱容站街女？

星巴克在美國、中國賣得好 上季獲利優 但未調高財測

編譯季晶晶／即時報導
星巴克上季獲利表現優於市場預期。(美聯社)
星巴克上季獲利表現優於市場預期。(美聯社)

全球連鎖咖啡店巨擘星巴克周二公布財報，上季獲利優，主要是第二大市中國的復甦強勁，國際銷售推動營收高於華爾街的預期。但該公司僅重申財測，讓期待宣布調高的投資人失望，致該股今年來累漲15%後，盤後交易下跌近6%。

在截至4月2日的會計年度第2季，星巴克同店銷售成長11%，高於彭博彙總分析師預估的7.3%。在美國和中國兩大關鍵市場的銷售都比預期為佳。美國地區的同店銷售躍增12%，而中國地區因為大部分清零封控措施均已取消，同店銷售自2021年第3季以來首見增長，增幅是3%，有助國際營收增加7%，根據路孚特資料，是分析師預估2.94%的兩倍多。

這份財報凸顯出消費者韌性，他們持續為非必需消費品項，例如燕麥拿鐵，支付更高的價格，也進一步強化外出用餐的人潮回流：麥當勞和墨西哥料理連鎖店Chipotle Mexcican Grill上周也都公布優於市場預期的營收。

星巴克上季每股盈餘74美分，優於分析師預期的65美分。營收87.2億美元，市場預估84億美元。營益率14.3%，也比分析師平均預期的好。

美國交易筆數增加6%，中國也見成長。3月20日接替舒茲正式就職執行長的納拉辛漢（Laxman Narasimban）表示，上季美國直營門市的人流，在一天最忙碌時段已超越疫前水準。

星巴克重申全年財測，營收預計成長10%到12%，調整後每股盈餘成長15%-20%的低端。

股價在盤後交易下跌。Edward Jones分析師Brian Yarbrough指出，部分投資人可能已經獲利出場，這支股票在過去五周躍漲16%。

營收 分析師 星巴克

上一則

問世10年後銷售下滑 Model S仍是特斯拉旗艦車型

延伸閱讀

美國半導體產業協會：中國是最大市場 不能缺席

美國半導體產業協會：中國是最大市場 不能缺席
美亞太助卿：台海和平穩定全球關切 非中國內政

美亞太助卿：台海和平穩定全球關切 非中國內政
洛杉磯國際機場增加美國國內航線

洛杉磯國際機場增加美國國內航線
台積電美製晶片可能比台製貴達30% 美國客戶肯埋單？

台積電美製晶片可能比台製貴達30% 美國客戶肯埋單？

熱門新聞

彭博資訊報導，蘋果上月17日推出高利率儲蓄帳戶，當日即吸引近4億存款，問世頭四天共吸引近9.9億存款。（擷自蘋果官網）

高利率儲蓄帳戶太誘人 蘋果推出四天即吸引近10億存款

2023-05-01 10:03
三大指數2日開低後，受地區銀行股下跌的影響，美股跌幅擴大。（路透）

美股重挫 道指大跌逾500點

2023-05-02 12:05
紐約市仍然是全美公寓租金最貴的城市。 （美聯社）

這座城市房租漲幅28% 居全美之冠

2023-04-27 07:19
第一共和銀行的前路有繼續堅持、向大銀行或私募股權求援，以及破產管理等有三個選項。（美聯社）

第一共和銀可能很快會倒？分析師指出前路3選項

2023-04-26 22:24
紐約證交所交易員。路透

美股三大指數重挫逾1% 這些股票再掀拋售潮

2023-05-02 18:59
前美國財政部長桑默斯。圖／美聯社

桑默斯：快救第一共和銀 防止銀行危機如野火延燒

2023-04-29 13:37

超人氣

更多 >
何處是老家／他擬送中風父回中國：不是不孝 只是真的累了

何處是老家／他擬送中風父回中國：不是不孝 只是真的累了
何處是老家╱長期照護 中產家庭 難以承受之重

何處是老家╱長期照護 中產家庭 難以承受之重
這十款二手車品牌 今年貶值最多

這十款二手車品牌 今年貶值最多
一天數十通陌生電話 洛縣華女崩潰

一天數十通陌生電話 洛縣華女崩潰
美股重挫 道指大跌逾500點

美股重挫 道指大跌逾500點