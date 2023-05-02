問世10年後銷售下滑 Model S仍是特斯拉旗艦車型

特斯拉Model S。（路透）

10年前，特斯拉 的Model S是獲選《MotorTrend》年度最佳汽車 ，《消費者報導》稱讚它是測試過最好的汽車。它是如此之好，以至於《消費者報導》不得不重新檢討其評分標準，因為Model S的表現簡直爆表。

Model S擁有業內無與倫比的速度、舒適性和技術。特斯拉設計師利用電力驅動系統的小型化特點：沒有笨重的引擎和緊貼地板的電池，創造出一輛具有非凡寬敞空間的汽車，它甚至在車輛後部配備了後向座椅。

產量成長雖十分緩慢，但到2017年時，特斯拉Model S及其SUV 兄弟車型Model X的年銷量超過10萬輛。但一旦Model 3及其SUV車型Model Y出現，像是Model S這種車型更大、更貴的特斯拉銷量就開始急劇消退。

很容易看出原因。Model 3和Y的價格更實惠。如今，Model 3的起價約為4萬元。Model S的起價約為8.8萬元。同樣地，Model X SUV的起價約為9.8萬元，而較小的Model Y起價僅為4.7萬元。

此外，與大多數車型相比，Model S和X已經達到退役年齡，因此它們在特斯拉年銷售額中所占比例如此之小也就不足為奇了；去年約只占5%。

這就引出了一個問題：為什麼特斯拉繼續製造它們而不是僅僅放棄它們以專注於更受歡迎的替代品？答案很簡單：這些老舊的王型仍然提供可靠的利潤，而且隨著特斯拉採用降價手段來促銷，該公司現在可能非常迫切需要這些利潤。

●該是退役的時候了嗎？

《消費者報導》汽車測試主管費雪(Jake Fisher)說，除了變老之外，Model S已不如它是史上最佳汽車時那麼好，這不僅僅是因為它正在老化，而競爭對手推出更新的產品。他說，特斯拉以犧牲舒適度為代價追求原始性能數據，反而讓Model S變得更糟。

他說，「我敢肯定這輛車繞紐博林賽道跑得更快，但行駛舒適度更糟，噪音更大。」「它們為求性能而犧牲了其他東西，以便從中獲得最佳性能，讓這款車型不那麼舒適。」

話雖如此，就像奔馳的S級轎車一樣，Model S仍然是特斯拉的旗艦車型，代表著該品牌。

Autotrader執行編輯考克斯(Brian Cox)說，「Model S是讓特斯拉出名的汽車。」「正是Model S教會了美國買家電動車的可能性，以及他們真正想要的電動車。」

此外，雖然與Model 3相比銷量可能很小，但兩者不能放在同一個天平上比較。奔馳的S級轎車的銷量也遠低於更實惠的C級轎車；但該公司未放棄生產S級轎車。

事實上，在其競爭級別中，特斯拉Model S和X非常暢銷。 根據Cox Automotive的數據，它們去年的銷量輕鬆超過價格範圍大致相似的電動豪華車，如寶馬i7、奧迪E-tron和奔馳EQS。

這些車輛都比Model S或X新得多，但就獲利能力而言，年齡有其優勢。考克斯說，特斯拉Model S和X在它們漫長的生命周期中已經成為一個相當穩定的獲利來源。

●下金蛋的雞孵育下一代

若要導入新車或全新SUV，在車輛上市銷售之前就已經會累積大量開發成本。設計和開發新車型的成本很高，而且建立工廠來製造它的成本也更高。一旦車輛真正開始銷售，錢才會真正開始流入。

汽車製造商繼續銷售同一車型的時間越長，從巨額初始投資中賺到的錢就越多。特斯拉在推動Cybertruck等當前新車型時可以使用這些資金。

在主流汽車車型中，生命周期只有5、6年是非常普遍的。8 年時間很長，但幾乎聞所未聞。對於小量銷售的特殊造型或小眾汽車等特殊車型而言，10 年十分正常。

通常，在這段期間會進行「期中改款」，進行一些輕微的外觀變化和技術升級，以便在汽車製造商必須投資實際的新車型之前將其作為「新車型」出售。

但也有例外。 豐田Tacoma皮卡已經推出大約18年，期間沒有發生重大變化；不過最近傳言不久後將推出新版本。道奇挑戰者已經使用了大約15年，其銷量始終沒有明顯的消退；它去年的銷量仍然超過福特野馬。因此，固守特定車型是很合理的。

但MotorTrend負責內容的資深副總裁羅艾德(Ed Loh, 譯音)認為，特斯拉在這一點上可能會錯失良機，因為它至少沒有做出一些重大的設計改變，「它看來極具未來感，是當代的代表車型，而且始終未過時，即使它已面世10年。」「這也解釋了特斯拉何以一直無意改款或更新設計的原因。」