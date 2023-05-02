台積電美製晶片可能比台製貴達30% 美國客戶肯埋單？

拜登總統（中）2022年12月6日出席台積電亞利桑那廠首批機台移機典禮。(路透)

美國資訊科技網站Tom's Hardware報導，台積電 在海外建晶圓廠比台灣貴得多，想堅守毛利率的話，海外代工的價格將不得不漲，但美製晶片 的費用可能比台製晶片高出30%，美國客戶會願意埋單嗎？

台積電美國廠的代工價格傳出可能較台廠高20%至30%，至於日本熊本廠生產的晶片，差價可能在10%至15%間。

美國IC設計業者肯定不會開心要支付更高成本，不過台積電在亞利桑那州生產的晶片有可能是針對美國政府和對價格不太敏感的應用程式。這樣應該能將額外成本轉嫁出去，不致危及原本的競爭地位。

相較於台積電與日本客戶的談判進行順利，因當地政府大力支持熊本廠，許多美國客戶正與台積電議價。部分客戶考慮轉單三星 電子，以便更靈活的控制成本。

根據未經證實的消息，超微和高通正考慮改由三星代工，而輝達可能求助於英特爾代工服務，以其閘極全環電晶體技術製程生產晶片，例如英特爾的18A和20A。

由於晶片設計成本愈來愈高，超微、高通和輝達想採用雙源策略，同時釋單台積電和三星電子或英特爾製造類似晶片，會有難度。因此，即使競爭對手獲其忠實客戶下單，預料不會影響台積電晶圓廠獲充分利用。

與此同時，台積電為最大客戶蘋果公司保持了20%至30%的折扣，因為兩家公司在推進製程和技術突破上有密切的合作，蘋果往往是第一個採用台積電先進製程的公司，也願意支付額外費用並承擔額外風險。

但Tom's Hardware指出，訊息來源未經官方證實，因此應持保留態度。台積電的實際生產條款保密，取決於多種因素，且因不同的客戶而有差異，幾乎不可能猜得到它的生產轉移。