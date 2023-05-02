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日本這家銀行24小時ATM服務將走入歷史 原因曝光

編譯洪啟原／綜合外電
日經新聞報導，三菱日聯銀行將在2023會計年度結束前調整旗下ATM的營運時間，設法削減成本，意味該銀行24小時全天候運作的ATM將走入歷史。(路透)
日經新聞報導，三菱日聯銀行將在2023會計年度結束前調整旗下ATM的營運時間，設法削減成本，意味該銀行24小時全天候運作的ATM將走入歷史。(路透)

日經新聞報導，三菱日聯銀行將在2023會計年度結束前調整旗下自動櫃員機（ATM）的營運時間，以削減成本，意味該銀行24小時全天候運作的ATM將走入歷史。此時無現金服務普及，民眾凌晨外出使用ATM的需求不若以往。

三菱日聯銀行在日本98處設置的ATM目前維持24小時運作，據點包括東京、大阪和愛知縣的分行機構，以及火車站和機場附近。到9月時，該銀行預計把91個據點的ATM每日營運時間縮短至18小時，改為每日早晨6時到半夜12時。其餘七個據點的ATM也將在本會計年度結束前縮短營運時間。

有數據顯示，日本民眾在半夜12時到早晨6時之間使用ATM的次數較五年前腰斬，目前僅占ATM總使用次數的0.1%。三菱日聯銀行決定調整ATM營運時間，但對客戶的影響有限，原因包括無現金支付普及，加上便利超商增設24小時運作的ATM。

日本的銀行遲遲無法提升獲利能力，因維護分行及ATM網絡的成本極高。日本政府估計，銀行每年對現金結算基礎設施（如ATM）的維護成本約為2.8兆日圓（200億美元）。日本地區銀行北國銀行計劃2024年9月前撤除分行外面的ATM。

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