Fed副主席人選浮現 可能由理事傑佛遜升任

白宮正考慮提名Fed理事傑佛遜為主管貨幣政策的副主席。(路透)

知情人士透露，白宮 正考慮提名 非裔的聯準會（Fed）理事傑佛遜（Philip Jefferson）為主管貨幣 政策的副主席，成為Fed二把手，同時提名拉美裔的世界銀行前官員庫葛勒（Adriana Kugler）填補理事懸缺，將是首位拉美裔Fed理事。這些人事案將牽動Fed貨幣政策。

綜合彭博資訊、紐約時報及華爾街日報報導，傑佛傑佛遜去年5月在參院獲得兩黨支持，成為Fed理事，被認為在參院面臨的阻力不大。他的理事任期到2036年才結束，擁有維吉尼亞大學經濟學博士學位，加入Fed後，以對幕僚經濟研究深感興趣著稱。

在Fed前副主席布蘭納德2月出任總統拜登的首席經濟顧問後，副主席一職便懸缺至今，這個職位常是主席政策的支持者，幫忙安排利率決策會議的議程。

雖然白宮也曾考慮提名西北大學經濟學家艾柏莉（Janice Eberly）為副主席，但可能遭遇一些共和黨參議員的強烈反對，尤其參議員梅南德茲（Robert Menendez）堅持拜登已提名拉美裔進入Fed理事會。白宮考慮提名庫葛勒為Fed理事，可能是要回應梅南德茲的施壓。

庫葛勒曾任世界銀行的美國執行理事，是喬治亞城大學公共政策與經濟學教授，曾在2011年至2012年擔任勞工部首席經濟學家，研究聚焦於勞動法規、移民及失業等領域，將帶給Fed對勞動市場的深厚知識。她擁有柏克萊加州大學博士學位，論文指導教授是現任財長葉倫的夫婿、2001年諾貝爾經濟學獎得主艾克洛夫（George Akerlof）。

白宮也曾討論其他拉美裔人選，包括麻省理工學院（MIT）的智利經濟學家卡巴列羅（Ricardo Caballero），但卡巴列羅向白宮表示他想留在MIT，目前無意進入Fed。

不過，這些人事案都還沒確定，仍可能更動。白宮新聞祕書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）1日表示，近期將發布相關消息。

紐時指出，另一個Fed領導階層懸缺近期也有望補上：堪薩斯聯準銀行總裁。Fed的理事是由白宮提名，但轄下12個聯準銀行為半民間機構，總裁是由社區成員和理事會的企業領袖推選，並由Fed理事投票決定。

目前國會預算辦公室主任史瓦傑（Phillip Swagel）是呼聲最高的堪薩斯聯準銀行總裁人選，若他成功出線，將在明年獲得貨幣政策投票權。