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第一共和銀離開史坦普500指數 黑石沒補上但今年大有機會

編譯季晶晶／綜合1日電
黑石集團未能第一時間替補第一共和銀行被納入史坦普500指數。(路透)
黑石集團未能第一時間替補第一共和銀行被納入史坦普500指數。(路透)

第一共和銀行因遭監管機構接管並賣給摩根大通而離開史坦普500指數，外界原以為全球最大私募基金黑石集團（Blackstone）有替補機會，但史坦普道瓊指數公司周一宣布，5月4日起，由市值140億元的製造業公司Axon Enterprise取而代之。

黑石市值1100億元，是目前未被納入史坦普500指數的最大公司。鑒於其規模，獲利能力和顯赫地位，黑石很可能在今年稍晚被納入。

黑石的所有權結構實際上將控制權交給了執行長蘇世民（Steve Schwarzman），對被納入指數構成潛在障礙。不過，最近，史坦普道瓊指數公司放寬標準，將允許擁有雙重股權結構的公司被納入史坦普500指數。雖然黑石沒有雙重股權結構，但新規則似乎為其創造了機會。

黑石股價周一早盤上漲，隨後回檔，終場收黑在88.75元，跌幅0.7%。在Axon搶先被納入的消息公布後，黑石盤後交易下跌2%。史坦普道瓊指數公司4月17日宣布改變規則以來，黑石因為可能被納入史坦普500指數的預期，股價略獲提振。

瑞士信貸分析師Bill Katz上月撰寫報告說，瑞信指數專家估計，黑石「可能被納入史坦普500指數，將轉化為被動ETF需購買8850萬股」。這相對於黑石日均交易500萬股來說相當大。但Katz指的是追蹤指數的ETF或所有史坦普500指數基金還不明朗。

指數 史坦普500 道瓊

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