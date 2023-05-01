矽谷創投家謝文自立基金籌資2億元 有台積電資金支持

原凱鵬華盈（Kleiner Perkings）合夥人謝文（Wen Hsieh）。（取材自Kleiner Perkings）

路透引述消息來源報導，凱鵬華盈（Kleiner Perkings）合夥人謝文（Wen Hsieh）離開這家矽谷知名的創投基金，自已另立一個有原東家和台積電 出資的基金。

報導說，謝文正洽談爭取Kleiner Perkins和台積電出資，籌集2億元，成立名為Matter Ventures的新基金。台積電並未對此置評。

據消息來源透露，Kleiner Perkins的黄浩淼也將離職，加入謝文的新基金。這檔基金將專注布局美國剛起步的硬體科技新創企業，包括人工智慧和機器人技術的現實應用。

擁有加州 理工學院兩個博士學位的謝文，在Kleiner Perkins待了17年，主導對中國無人機製造商大疆和3D列印Desktop Medal的投資 。他仍將列席Kleiner Perkins所投資公司的董事會，像是牙齒犞正器製造商LightForce。

Kleiner Perkins造就不少創投界赫赫有名的人士，包括Khosla Ventures的創始人柯斯拉（Vinod Khosla）和曾有網后之譽的前華爾街分析師米克（Mary Meek），她現在是BOND Capital的創辦人。