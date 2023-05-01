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FDIC提「針對性覆蓋」 想調高銀行公司戶存款保額上限

編譯季晶晶／綜合1日電
聯邦存款保險公司（FDIC）擬全面改革存款保險計畫。圖為FDIC主席古倫伯格。(路透)
聯邦存款保險公司（FDIC）擬全面改革存款保險計畫。圖為FDIC主席古倫伯格。(路透)

在最近數起銀行倒閉事件耗費不少監管部門用來保護儲戶的資金後，聯邦存款保險公司 （FDIC）希望全面改革最高保額25萬元的存款保險計畫，理由是技術變革，以及銀行體系中未保險客戶高度集中。

FDIC周一提出報告，列舉三個選項，其中一個是轉向「針對性覆蓋」，意即提高企業帳戶的保額上限，認為是金融穩定的最佳選擇，然而這會需要國會立法。其他選項包括維持現有保額上限不變，或轉向覆蓋所有存款。

雖然沒有對具體措施做出承諾，但FDIC周一的報告啟動了源自近期銀行危機的最重大政策調整之一。3月矽谷銀行和Signature Bank倒閉後，FDIC決定儲戶的所有存款均能獲得全額償還，即使是存款額超過25萬元上限。此舉引發對存款保險制度應如何改革的激烈辯論。

FDIC表示，無保險存款人數量增多的趨勢提高銀行擠兌的風險。這一比率在2021年飆升到47%，為1949年來最高。此外，科學技術的變革使資訊快速傳播，儲戶更容易從銀行提取資金，使銀行面臨嚴峻挑戰。

在「針對性覆蓋」的選項裡，FDIC擬將覆蓋範圍擴大到企業支付帳戶。這些帳戶的損失可能影響薪資發放和其他營運功能。FDIC沒提及要提高投資帳戶的保額上限，暗示他們不會在該計畫之下獲得同等新保障。

FDIC主席古倫伯格發表聲明說，銀行倒閉和政府反應「對存款保險在美國銀行體系的作用」提出根本的問題，「這份報告試圖將最近事態發展與存款保險的歷史、演變和目的等聯繫起來考量」。

銀行體系的批評者呼籲FDIC提高保額上限。麻州民主黨參議員華倫3月表示，FDIC應該提高25萬元的保額上限，甚至是1000萬元的可能性。

另一項辯論主題是誰該負起補充存款保險基金（DIF）的責任，先前兩家銀行倒閉，DIF被用來彌補未獲承保的儲戶存款。

在第一共和銀行倒閉後，圍繞DIF的討論日益增加。作為收購交易的一部分，摩根大通將和FDIC共同分擔貸款損失及潛在的債務回收。FDIC周一估計DIF將付出約130億元成本。

保險 矽谷銀行 貸款

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