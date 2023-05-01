人民幣國際化有進展 「去美元化」路還很長

人民幣國際化步伐持續推進，不過人民幣國際貿易支付比重仍低於美元。（歐新社）

分析指出，去年以來多個國家宣布與中國貿易結算採用人民幣，人民幣國際化步伐持續推進，不過人民幣國際貿易支付比重仍低於美元、歐元，所謂「去美元化」難有突破。

中媒華夏時報刊登評論指出，今年3月，人民幣在中國的銀行代客涉外收支比重，從2010年近乎零的水準上升至48%，刷新13年來歷史新高；同期美元占比則從83%降至47%，創下歷史新低。

評論認為，人民幣在中國外貿支付比重不代表國際貿易結算比重，國際貿易仍以美元、歐元佔據絕對位置，「人民幣的份額在上升，但還是很小，跟中國在全球貿易中的地位仍然不成比例」。

評論提到，去年以來多個國家宣布與中國貿易結算採用人民幣，最近一次事件為阿根廷在4月宣布停止使用美元支付從中國進口商品，改採用人民幣。

巴西 在3月與中國達成協議，採用本幣進行貿易結算，彼時巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）公開表示，「我知道大家都習慣了使用美元，但21世紀我們可以做不同的事」。

中國與阿拉伯國家戰略合作夥伴關係的建立，以及油氣貿易人民幣結算機制，對於雙方經貿往來有深遠影響，阿拉伯石油的美元結算，這是美元作為國際儲備貨幣 的基石；另外包括俄羅斯 等國家「去美元化」動作越來越深入。

評論強調，中國第1季人民幣支付結算規模擴大和貿易結構變化也有關。中國第1季對東協進出口金額年增16.1%、對俄羅斯年增47.1%、對非洲年增19.3%；不過，相關事件趨勢只能解讀為人民幣國際化有進展，非去美元化的重大突破。

太和智庫研究員張超日前接受每日經濟新聞採訪表示，歐美的銀行危機、西方國家對俄羅斯的制裁，使得其他國家使用美元有著不安全感，於是試圖降低對美元依賴度。

張超表示，不可否認的是，人民幣國際化進程距離美元仍有一定的差距；人民幣安全，但是在便利度、市場豐富度等都離美元地位尚遠，於是現在也未能予以「人民幣是完全的國際化貨幣」的評價。