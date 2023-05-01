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道瓊早盤小漲 小摩收購第一共和 提振大銀行士氣

編譯林奇賢／綜合外電
陷入困境的第一共和銀行將被摩根大通（小摩）收購，市場觀望氣氛仍濃，美股1日早盤開高後在平盤附近狹幅波動。（路透）
陷入困境的第一共和銀行將被摩根大通（小摩）收購，市場觀望氣氛仍濃，美股1日早盤開高後在平盤附近狹幅波動。（路透）

三大指數1日早盤漲跌互見，不過都在平盤附近狹幅波動。儘管陷入困境的第一共和銀行將被摩根大通（小摩）收購，投資人觀望氣氛仍濃厚，不貿然下大注。

道瓊工業指數早盤小漲80點，或0.2%，標普500指數漲0.1%，那斯達克綜合指數則跌0.1%，費城半導體指數揚升0.6%，台積電ADR小漲0.2%。

小摩1日聲明指出，已收購第一共和銀行的所有存款及「絕大多數資產」。小摩股價早盤上漲2.5%。

安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗說：「這正改變外界對大銀行的看法，不再視大銀行為系統性風險的來源，而是穩定局面者。」不過他也在彭博資訊撰文指出，這種結局顯然極不完美。美國政府機構現在根本沒有「最優」的解方，只剩下「次佳」的作法，而連帶性傷害及意料之外的結果將隨之浮現。

其他類似於第一共和銀的地區銀行，例如PNC金融集團1日早盤仍跌5.8%、公民金融集團挫跌6.9%，而美銀（BofA）等大銀行則走高。

儘管第一共和銀上周表示其存款下降逾40%，讓上周股市一開始被黯淡的情緒籠罩，但隨後Google母公司字母、微軟、臉書母公司Meta等科技巨頭的財報接連傳出佳績，讓標普500指數周線結算多頭仍勝一籌，並帶動4月月線連續第兩個月收漲。

分析師如今預估，標普500指數成分股第1季獲利將比去年同期減少1.9%，比4月初預測的5.1%減幅小。

此外，美國供給管理協會（ISM）1日公布，美國4月製造業PMI指數為47.1，高於市場預期的46.8，但仍連續第六個月低於象徵景氣榮枯線的50。

指數 費城 台積電

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