高利率儲蓄帳戶太誘人 蘋果推出四天即吸引近10億存款

彭博資訊報導，蘋果上月17日推出高利率儲蓄帳戶，當日即吸引近4億存款，問世頭四天共吸引近9.9億存款。（擷自蘋果官網）

消息人士透露，蘋果 （Apple）上月17日推出高利率儲蓄 帳戶，當日即吸引近4億存款，問世頭四天則共吸引近9.9億存款，高利率的吸引力由此可見一斑。

蘋果上月17日在官網公告，即日起美國Apple Card用戶可以選擇使用高盛的儲蓄帳戶來增加Daily Cash獎勵。該帳戶提供4.15%的高年收益率，除了至少比全美儲蓄帳戶的平均年利率高出十倍，同時也不收額外手續費、沒有最低存款額，也沒有最低餘額要求，用戶可以直接在錢包App中的Apple Card，輕鬆設立和管理其儲蓄帳戶。

富比世（Forbes）網站報導，消息人士說，在蘋果推出這項服務的當周結束時，已有約24萬人開戶。這個儲蓄帳戶提供的高年收益率，可能是吸引iPhone用戶開戶的主因。與蘋果這項新服務相比，高盛消金部門Marcus推出的高利率儲蓄帳戶還略遜一籌，該儲蓄帳戶提供的年利率為3.90%。

蘋果和高盛拒絕對這個高利率儲蓄帳戶的存款額和存款戶數發表看法。

據美國聯邦存款保險公司（FDIC）3月資料，儘管聯準會（Fed）一年來已將基準利率的目標區間最高升到5%，但全美消費者儲蓄帳戶的平均年利率僅0.37%，也就是說蘋果高利率儲蓄帳戶的年利率，較全美平均水準高出十倍以上。

在美國部分銀行4月傳出倒閉後，蘋果高利率儲蓄帳戶正加入金融機構爭相吸引和留住存款戶的激烈戰局。第一共和銀行（First Republic）是最新一家受銀行業信心動搖波及的金融機構。該銀行第1季存款大幅縮水，今年來股價已崩跌97%。