我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國會聽證調查 中國黑幫涉洗錢走私芬太尼

德州5屍命案緝兇尋賞8萬元 FBI加入追捕：目前毫無線索

中企「美的集團」 傳有意收購瑞典家電品牌伊萊克斯

編譯葉亭均／綜合30日電
瑞典精品家電業者伊萊克斯（Electrolux）傳出獲大陸美的集團洽詢收購交易的可能性。(路透)
瑞典精品家電業者伊萊克斯（Electrolux）傳出獲大陸美的集團洽詢收購交易的可能性。(路透)

彭博資訊引述知情人士報導，中國家電巨擘美的集團正研議收購瑞典同業伊萊克斯（Electrolux），不過想把這家精品家電品牌納入麾下，可能會面臨政治反對立場。

知情人士表示，美的集團最近幾周對伊萊克斯可能的交易進行了初步接觸。知情人士說，伊萊克斯到目前為止尚未接受這一提議。

知情人士說，美的集團對伊萊克斯一直很感興趣，只希望達成友好協議。知情人士還表示，除了美的集團以外，包括三星電子在內其他亞洲家電製造商也瞄準這家瑞典公司。

總部位於斯德哥爾摩的伊萊克斯的B股上周五（28日）因財報優於預期，股價收盤大漲近16%至每股154.55瑞典克朗（約15.05美元），帶動公司市值達43億美元。美的股價今年以來上漲約10%，市值約580億美元。

在歐美日益構築保護主義措施之際，這樁潛在交易將測試美的集團能夠進行外國收購案的能力，儘管洗碗機、電冰箱不必然會被視為攸關國安風險。

若能收購伊萊克斯，將為美的集團再添海外收購紀錄。該公司總部位於廣東佛山，在2016年收購東芝公司家電部門的控股權，一年後又買下德國工業機器人巨擘Kuka，當時引發德國政府疑慮。

美的集團董事長方洪波2017年暗示有意在歐美進行收購，當時該公司參與了奇異家電部門的競購，後來奇異家電賣給了中國家電同業海爾集團。

美的集團與伊萊克斯已有一些結盟夥伴關係，並且在2018年共同在中國引進高階家電品牌AEG。

伊萊克斯發言人不願置評，美的集團與三星的代表在營業時間外無法獲聯繫給予立即回應。

瑞典 奇異 德國

上一則

巴菲特戰友孟格示警：美商業地產釀風暴 銀行滿手壞帳

延伸閱讀

從事與身分不符活動 瑞典驅逐5名俄外交官

從事與身分不符活動 瑞典驅逐5名俄外交官
瑞典博物館展出賽德克族文化 體現原民自主文化權

瑞典博物館展出賽德克族文化 體現原民自主文化權
瑞典國會議員辦座談會 無條件支持台灣參與WHA

瑞典國會議員辦座談會 無條件支持台灣參與WHA
中國制裁洛馬、雷神細節曝光 規範中企不得與有進出口往來

中國制裁洛馬、雷神細節曝光 規範中企不得與有進出口往來

熱門新聞

第一共和銀行上月存款出逃超過1000億美元，計畫裁員25%以減支。（路透）

千億存款出逃 第一共和銀行股價盤後重挫20% 將裁員25%

2023-04-24 20:58
紐約市仍然是全美公寓租金最貴的城市。 （美聯社）

這座城市房租漲幅28% 居全美之冠

2023-04-27 07:19
第一共和銀行的前路有繼續堅持、向大銀行或私募股權求援，以及破產管理等有三個選項。（美聯社）

第一共和銀可能很快會倒？分析師指出前路3選項

2023-04-26 22:24
OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）投資核融合新創公司Helion Energy。（路透）

不是AI…科技億萬富豪押注1技術 成功可能賺上1000倍

2023-04-23 23:02
前美國財政部長桑默斯。圖／美聯社

桑默斯：快救第一共和銀 防止銀行危機如野火延燒

2023-04-29 13:37
彭博資訊的最新訪調顯示，多數專業投資人預期美元將進一步下滑。 （路透）

彭博：多數匯市投資人看貶美元 並預期Fed將大幅降息

2023-04-24 19:10

超人氣

更多 >
宋慧喬20年前得獎畫面與現在相比 網友：這點變了

宋慧喬20年前得獎畫面與現在相比 網友：這點變了
昔巨乳辣模變街友 疑「少根手指」翻垃圾果腹畫面流出

昔巨乳辣模變街友 疑「少根手指」翻垃圾果腹畫面流出
華人路邊挖野菜做美食 紐約市公園局：違反條例恐受罰

華人路邊挖野菜做美食 紐約市公園局：違反條例恐受罰
「來自中國」電話訛詐 加州名校華生3個月被騙18萬

「來自中國」電話訛詐 加州名校華生3個月被騙18萬
拜登或川普做得完下個任期？ 精算師解答：「二老」1關鍵活更久

拜登或川普做得完下個任期？ 精算師解答：「二老」1關鍵活更久