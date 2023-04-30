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蘋果5/4公布財報 印度產能布局成焦點

中央社台北30日電
蘋果將於5月4日公布第1季財報。（路透）
蘋果將於5月4日公布第1季財報。（路透）

蘋果（Apple）將於5月4日公布第1季財報，蘋果在中國和印度產能調配動向，將成為投資法人關注焦點。

蘋果將於5月4日公布2023會計年度第2季（即今年第1季）的季度財報，蘋果加速供應鏈移出中國動向，備受關注。

蘋果於4月中旬在印度開設第一家直營零售店，外媒指出，這凸顯蘋果愈來愈關注印度，將印度視為主要銷售市場和中國的替代製造中心。

媒體分析，蘋果有意透過增加對台灣供應鏈的訂單，降低對中國供應鏈的依賴，且蘋果正逐步將供應鏈產線轉移至中國以外其他國家。

蘋果先前回應法人提問表示，蘋果在全球各地布局生產據點，其中關鍵零組件來自全球不同國家，iPhone最終組裝據點主要在3個國家。法人分析，這3個國家是中國、印度以及巴西。

印度成為蘋果調配中國以外產能和製造的重點市場，蘋果去年9月推出的iPhone 14即是明顯例子，iPhone 14才剛推出數週後，已在印度生產，這是蘋果歷次推出iPhone新機後，首次僅在數周內就開始在印度製造，這代表蘋果加速在印度布局新款iPhone製造產線。

路透（Reuters）日前引述印度手機暨電子產品協會（ICEA）數據指出，去年4月到今年2月間，從印度出口、約值90億美元的智慧型手機中，蘋果iPhone占了超過一半。彭博（Bloomberg）分析，目前在印度生產的iPhone占總量近7%，相較之下，2021年印度iPhone產量僅占其全球產量的1%。

外資法人評估到2025年，印度將占iPhone整體電子代工服務（EMS）產能比重約25%。

蘋果 印度 iPhone

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