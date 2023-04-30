景氣反轉？中國4月PMI時隔3個月再度跌至榮枯線以下

時隔三個月，中國4月製造業PMI再度跌落至景氣榮枯線之下。圖為黑龍江哈爾濱汽輪機廠工人正在進行設備組裝。（新華社）

中國國家統計局30日公布4月中國製造業採購經理人指數 （PMI）較上月回落2.7個百分點至49.2，為時隔三個月再度跌落至景氣榮枯線之下，且表現遠不如市場早前預期。

上海報業集團旗下新媒體《界面新聞》報導，七家投資 機構早前預估的中值顯示，4月中國製造業PMI為51.1。PMI指數在50以上，反映製造業總體擴張；低於50，反映製造業活動收縮。

中國國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河在新聞稿中指出，受市場需求不足和第一季製造業快速恢復形成較高基期等因素影響，4月製造業景氣水平月比回落。 其中，生產指數比上月回落4.4個百分點至50.2，但仍位於臨界點以上，新訂單指數比上月回落4.8個百分點至48.8。

東方金誠國際信用評估有限公司首席宏觀分析師王青對《界面新聞》表示，4月製造業PMI指數較上月有所回落，主要是經過第一季經濟較快回升後，月比基期走高所致，不代表經濟景氣水準回落。

財信研究院副院長伍超明表示，海外需求下降，出口訂單面臨壓力，對中國製造業形成一定拖累。此外，製造業仍處於去庫存周期，需要時間消化積壓庫存。但在中國官方穩增長政策持續發力的背景下，接下來幾個月PMI可望重返榮枯線上方。

伍超明說，「目前經濟恢復趨勢是確定的，需求端將對製造業生產形成持續支撐，接下來數月天氣轉暖，5月份工業生產活動進入季節性加快階段，也將對製造業帶來支撐。」

王青也認為，未來幾個月，中國製造業PMI可望保持在50-51的擴張區間。在政策支持下，基建和製造業投資將保持較快增長，居民消費動力逐步修復，是未來推動製造業PMI持續擴張的主要因素。

但他同時指出，後續製造業主要面臨兩大不確定因素，一是全球經濟下行壓力加大背景下外需的放緩程度。受上年同期疫情 導致的低基期影響，4月中國出口年比會保持正增長，但5月之後有可能恢復年比下滑態勢。

二是鑒於當前房地產行業整體上仍處於調整階段，或對製造業PMI走勢，乃至整個宏觀經濟回升形成一定的拖累。

據新華社報導，中共中央政治局28日召開會議分析研究當前經濟形勢和經濟工作。會議認為，當前中國經濟增長好於預期，但經濟運行好轉主要是恢復性的，內生動力還不強，需求仍然不足，經濟轉型升級面臨新的阻力，推動高質量發展仍需要克服不少困難挑戰。

會議強調，恢復和擴大需求是當前中國經濟持續回升向好的關鍵所在。積極的財政政策要加力提效，穩健的貨幣政策要精準有力，形成擴大需求的合力。要多渠道增加城鄉居民收入，改善消費環境，促進文化旅遊等服務消費。要發揮好政府投資和政策激勵的引導作用，有效帶動激發民間投資。