桑默斯：快救第一共和銀 防止銀行危機如野火延燒

前美國財政部長桑默斯。圖／美聯社

曾任美國財政部長的哈佛大學教授桑默斯批評，第一共和銀行情況危急，華府主管當局和美國大型銀行至今卻尚未想出解危之道，他擔心銀行業動盪將像森林大火一發不可收拾，呼籲十天內找到解方。

桑默斯28日接受彭博電視台訪問時說：「我很訝異，也很失望，這種情況竟持續拖了這麼久。」該銀行股價已跌了97%，信用評等也每況愈下。他說：「我希望銀行、聯邦存款保險 公司（FDIC）和其他監管當局之間，能在未來一周或十天之內找到最佳解決之道。」

媒體報導傳出，FDIC最快可能在周末期間接管第一共和銀行，一如之前對倒閉的矽谷銀行（SVB）和Signature Bank的處理方式。這些區域性銀行都遭遇存款大量流失的困境，因為利率 節節升高導致他們持有的資產貶值，且取得資金所需支付的利息成本增加。

桑默斯呼籲監管當局，務必表明第一共和銀行儲戶超出存款保險上限的存款「將安然無恙」；要不然，危機可能蔓延至其他銀行。

他說：「這些事情好比森林大火。防患於未然，要比野火開始延燒再設法滅火簡單多了。」他未表明自己較支持由FDIC接管第一共和銀行，還是私部門的解決提案，只強調必須儘速找出解決辦法，事不宜遲。

另外，桑默斯預測聯準會（Fed）下周可能再度提高利率，並建議Fed對6月再次升息 持開放態度。他說：「顯然，Fed必須在5月繼續升息。基於最近冒出的授信問題，我認為，6月升不升，是個開放性的問題。」