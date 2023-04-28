美專家：台灣晶片供應全球 確保台海和平至關重要

美國半導體專家古德瑞契（Jimmy Goodrich）指出，台灣晶片供應全世界，確保台灣海峽和平穩定對全球經濟至關重要。（路透）

美國之音（VOA）報導，美國半導體專家古德瑞契（Jimmy Goodrich）指出，台灣晶片 供應全世界，確保台灣海峽和平穩定對全球經濟至關重要。

美國半導體協會（SIA）全球政策副總裁古德瑞契25日在美台商業協會（USTBC）一場關於半導體供應鏈 的討論會中表示，由於台灣在全球晶片生產且具備專長的重要角色，台灣在全世界具有一個不可或缺的地位。

他說道，想像一個沒有台灣的世界「那對全球晶片產業、對全球電子產品產業真的是不可思議。過去一年晶片短缺問題，加上烏克蘭被侵略及隨後美國對俄羅斯實施的制裁，都讓人們見到沒有晶片管道意味著什麼」。

古德瑞契還說，一旦理解台灣在全球晶片產業的重要性，人們不得不獲得一個結論，那就是和平與穩定對所有人都是非常重要的，對中國也是如此。

他表示：「它（台灣）對我們與對中國都是非常重要的，中國經濟依賴半導體，就像我們的也是一樣。而且半導體在他們的經濟占有極大份量，他們的經濟是建立在製造業生產上。」

古德瑞契更說：「所有那些生產都要依賴晶片，就和我們一樣，所以我們對半導體產業都有同樣的相互依賴，任何斷鏈都會損害與此有關的每一個人。」

美台商業協會及華府智庫「2049計畫研究所」（Project 2049 Institute）去年在美國「晶片與科學法」通過前提出的初步報告說，由於美中貿易摩擦、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行及汽車晶片短缺等問題，暴露出美國對供應鏈中斷的脆弱性，

這份報告指出，美國有必要獎勵本地投資 、分散生產和促進關鍵供應鏈的韌性來減輕晶片依賴性。

報告還提到，半導體產業對美國的經濟及國家安全極為重要，而台灣是美國半導體供應鏈中最重要夥伴，因此美國也必須維持與台灣的強健關係才能確保半導體生態系統的韌性。