道指收漲272點 1月來最佳單月

道瓊工業平均指數收漲，創1月以來的最佳單月表現。(Getty Images)

道瓊工業平均指數 收漲，創1月以來的最佳單月表現。

道指收高272點或0.8%報3萬4098.16點。史坦普500指數上漲34.13點或0.83%收4169.48點。那斯達克綜合指數上漲84.35點或0.69%收1萬2226.58點，因投資 人看好最新的科技財報。

道指4月收盤上漲2.5%，為1月上漲2.8%以來的最佳單月表現。史指本月上漲1.5%，為連續第二個月上漲；而那指本月小幅上漲。

本周那指漲幅最大，為1.3%，因本周是大型科技股的重要財報周。道指和史指本周分別上漲約0.9%。

至今超過半數的史指成份股公布了財報。根據FactSet的數據，在這些個股中，80%業績超出預期。根據Earnings Scout的數據，這個比率大致與3年平均水平一致。

Bolvin Wealth Management總裁博爾文(Gina Bolvin)說，「市場應該跟隨財報。」「那是動能來源。」

亞馬遜下跌3.98%。在報告第1季業績時，這家線上零售商表示其雲端業務減速，但仍超出華爾街對該季營收 預期。

Snap在營收下滑後大跌17.05%。在發布令人失望的第2季營收成長財測後，Pinterest下跌15.66%。因未能達到華爾街對第1季的預期，First Solar下跌9.09%。

並非每支科技股都在發布財報後下跌。 英特爾上漲4.02%，這家半導體公司的營收和獲利均超出預期。

早盤公布的數據顯示，3月個人消費支出(PCE)物價指數上漲0.3%，符合經濟學家預期。該指數是衡量Fed通膨的關鍵指標，Fed定下週召開政策會議。

AXS Investments CEO巴素克(Greg Bassuk)表示：「今天的走勢有點像三腳凳。」「財報、經濟數據和Fed繼續成為投資人關注焦點。」

同樣值得注意的是，在傳說最有可能的結果是被聯邦存款保險公司(FDIC)接管後，陷入困境的第一共和國銀行暴跌43.3%。自今年年初以來，該股票的市值已跌掉97%以上。

FactSet數據顯示，隨著財報季過半，大公司的業績正以健康的速度超出華爾街預期。

該公司資深收益分析師巴特斯(John Butters)在給客戶的最新報告中表示，到目前為止，史指成分股中有53%已經公布財報。在這些公司中，79%的每股獲利超過預期，74%營收超過預期。

本季獲利可望下降3.7%，降幅小於3月31日時預測的6.7%。

Benchmark建議買入英特爾，因為最壞的情況已計入晶片庫存。

分析師阿克里(Cody Acree)在最新報告中指出，「該公司的業績和前景現在反映了當前宏觀經濟氣候的最壞假設，因此我們認為開始對英特爾股票採取更積極的立場是謹慎的。」

投資人也在期待下周Fed的決定。根據CME Group的FedWatch工具，截至28日下午，Fed升息25個基點的可能性為86%。

Claro Advisors創始人兼管理負責人貝蘭格(Ryan Belanger)表示，PCE物價指數數據可能讓Fed有理由在下周的會議上再次升息。

該數據符合經濟學家在觀察所謂「核心」PCE的月增率變化時的預期，是Fed衡量通膨的關鍵指標。

Fed在最近一次會議將利率提高了1碼，即0.25個百分點。貝蘭格表示，這再次令一些市場參與者感到懊惱，「PCE通膨報告為Fed提供了在5月會議上升息1碼的藉口，即使針對經濟的擔憂，投資人越來越要求Fed暫停升息。」