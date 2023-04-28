債限拖棚歹戲上演 美股「5月賣」警語寧可信其有

華爾街有句人盡皆知的俗諺：「5月賣，快走開。」這句話看似陳腔濫調，但在今年恐怕特別適用。（路透）

華爾街有句人盡皆知的俗諺：「5月賣，快走開。」這句話看似陳腔濫調，但在今年恐怕特別適用。

巴隆周刊（Barron's）報導，分析師認為，今夏金融市場暗潮洶湧，一大因素是美國聯邦政府 債限之爭連續劇又在國會上演。而見過大風大浪的資深交易員應該明白，最能終結國會這場鬧劇的，絕非寄望政治人物能知所進退，而是股市狠狠來場暴跌。

由Julian Emanuel領隊的Evercore ISI股票和衍生性商品策略師團隊說：「政治人物明白，股價摔落在地，是通往提高債限之路。」

例如，2011年債限惡鬥導致美國AAA頂級主權債信評等破天荒遭到降級，在市場激起驚濤駭浪，波動率飆升，最終導致美股標普500指數 暴跌19%。

鏡頭拉回眼前。美國總統拜登表明不協商，堅持國會應無條件提高債限，讓聯邦政府能償債，與眾院議長麥卡錫堅持債限法案綁減支的立場僵持不下。這意味著，拜登和麥卡錫可能演出像電影「末路狂花」（Thelma and Louise）片尾的場景--驅車衝向並墜下（債務違約）懸崖。

眾院日前雖通過提高債限的法案，但因附帶減支條件，在民主黨掌控的參院過關機率渺茫。

美國財政部長葉倫已警告，美國聯邦政府到6月初可能就面臨所謂的「X日」，即山姆大叔再也變不出會計技法可讓聯邦政府有現金能償付帳單。據Strategas Washington政策分析團隊估計，兩黨在「X日」前兩周達成債限協議的或然率達75%，拖到前一周才敲定協議的機率為65%。

意思是：共和黨和民主黨可能慢慢磨，互不相讓，直到最後關頭。若是如此，金融市場對美國政府債務違約的焦慮將日益加深，市場波動性也將與日俱增。就連此刻，也可察覺出債務違約疑慮已開始發酵：從地表最「安全」投資「美國國庫券」市場可見端倪。美國1個月期國庫券殖利率 27日為4.17%，比3個月期殖利率幾乎低了整整1個百分點，但投資人還是接受了，只求規避債務違約風險，儘管美國真的倒債的機率極低。

Emanuel的團隊預料，標普500指數可能跌回3,800點，亦即比27日收盤價跌個8%左右。不過，若是如此，比起2011年7月7日至10月3日標普500從頂峰到谷底跌幅達18.8%，這個跌幅還算相對輕微，而且仍將使這個大型股指數高於前波收盤低點，即2022年10月12日觸及的3,577.03點。