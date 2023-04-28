經濟快評／美消費走軟、通膨不退 Fed下周將再升息1碼

美國3月PCE核心平減指數，月升幅仍有0.3%，年升率也維持在4.6%，仍遠高於Fed的目標，顯示目前以服務業為主力的通膨勢頭依然頑強，Fed下月再升息1碼幾乎已成定局。 路透

美國28日公布3月個人消費支出（PCE）相關數據，顯示經濟力道持續減弱，但通膨仍高度黏著；幾乎可以肯定下周聯準會（Fed）將再度升息 1碼，而之後便暫停升息的機率則相當高。

3月個人消費支出與與2月持平，比2月時的0.1%增幅進一步減弱，與元月時的2%增幅更無法相比。由於利率 持續上升，家庭超額儲蓄逐漸耗盡，以及銀行倒閉事件使金融機構緊縮放款，消費者花錢將更加謹慎，對經濟成長當然不利。27日公布的第1季國內生產毛額（GDP）僅成長1%，遠低於預估；從3月消費數字來看，成長率還可能進一步下修。

再看物價，3月PCE整體平減指數 只上升0.1%，低於2月時的0.3%升幅；年升率由5.1%降到4.2%，但這主要是因為去年此時國際油價大漲，將比較基期墊高所致，且預料未來幾個月整體通膨年升率仍將進一步下降。

但這並不表示通膨壓力明顯減弱，因為扣除能源及食品之後的PCE核心平減指數，月升幅仍有0.3%，與2月相同；年升率也維持在4.6%，仍遠高於Fed的目標。這顯示目前以服務業為主力的通膨勢頭依然頑強。

再者，第一就業成本指數（ECI）單季上升1.2%，高於預估的1.1%，顯示工資升勢不減，也將推動服務類價格繼續上漲。

通膨未明顯下降，因此Fed於5月2~3日的政策會議時仍將升息1碼，基準利率區間將達到5%~5.25%；由於這已經與Fed在3月會議時所預測的利率頂峰相符，加上經濟成長明顯減緩，衰退風險升高，因此6月Fed很可能暫停升息，而整個緊縮周期也可能就此劃上句點。