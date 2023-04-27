美元微漲 匯市押Fed下周續升息 日央行今維持寬鬆

美元指數周四微漲0.04%，收在101.50。主要是雖然美國第1季經濟成長低於預期，市場認為將不太可能阻止美國聯準會 （Fed）下周繼續升息 。

美國第1季國內生產毛額（GDP）初估值顯示，季增年率為1.1%，比去年第4季的2.6%大幅減緩。路透訪調經濟學家原先預估上季經濟成長率達2.0%。

投資人也很關心的是GDP報告中的季度通膨數字。今年前三個月，剔除食品和能源的美國核心個人消費支出（PCE）價格指數上漲4.9%，高於預期的4.7%，且高於去年第4季度的漲幅。

外匯諮詢公司Klarity FX駐舊金山的主管Amo Sahota說，「較弱的經濟成長前景告訴我們，聯準會將很難在不壓垮經濟的情況下繼續升息。如何處理通膨的難題仍然存在，聯準會長期以來一直在告訴我們這一點。所以（核心PCE）數字，強化了我們下周要升息的預期。 」

匯市已經將聯準會下周利率政策會議後升息25個基點（1碼）的機率定為90%，之後暫停升息的可能性也被消化。

另外，美國勞工部周四發布的報告顯示，截至4月22日的一周內，初次申請失業金人數減少16,000人，經季節性調整後為23萬人。經濟學家曾預期最近一周的初請人數為24.8萬。此數據代表美國勞動市場仍強，也支撐了下周Fed將繼續升息的預期。

外匯市場同時關注日圓匯價，因為日本央行 周四開始了為期兩天的政策會議，這是新任總裁植田和男領導下的第一次利率會議。 周四美元兌日圓上漲0.2%，至1美元兌133.95日圓。

路透指出，市場一致認為，植田今天會後將宣布維持超寬鬆的政策不變，不過，沒有人要排除日本央行會再次出現像去年12月時10年期收益率區間翻倍的意外行動。

巴克萊（Barclays）還預期，隨著日本央行政策正常化和通膨衝擊減弱，日圓可望奪回被美元占據多年的頭號避險貨幣地位。