Meta提振科技 道指飆524點

由於Meta Platforms的強勁業績提振了科技相關股票，股指收高。路透

由於Meta Platforms的強勁業績提振了科技相關股票 ，股指收高。

道瓊工業平均指數 上漲524.29點或1.57%收3萬3826.16點。那斯達克綜合指數上漲287.89點或2.43%收1萬2142.24點。史坦普500 指數上漲79.36點或1.96%收4135.35點。這是道指和史指自1月以來最佳單日走勢，也是那指3月以來最佳單日。

在上季營收超出預期並發布樂觀財測後，Meta上漲13.93%。幾位分析師上修了該公司的目標價。亞馬遜、Alphabet、微軟和蘋果等其他科技股也大漲。

LPL Financial首席全球策略師克羅斯比(Quincy Krosby)表示：「市場一直在屏息等待大型科技股。」「總的來說，它沒有讓人失望，市場需要它。」

雖然GDP數據弱於預期，這可能向一些投資 人暗示Fed可能很快結束其緊縮政策。Fed定下周宣布其最新政策決定。

美國經濟第1季成長1.1%，而接受《道瓊》調查的經濟學家預測成長率為2%。該報告還顯示通膨強於預期，物價上漲4%，高於市場普遍預期的3.7%。

工業領頭羊Honeywell上漲4.04%，因上季財報優於預期。Teladoc和康卡斯特等公司在發布財報後股價也走高。

然而，全球經濟的另一個指標開拓重工下跌0.86%，因投資人擔心庫存增加代表需求正在放緩。

本周至今，道指和史指略高於平盤，而那指上漲0.6%。但那指本月以來仍下跌0.7%，道指和史指自4月初以來分別上漲1.7%和0.6%。

美國個人投資者協會(AAII)表示，在最新的每周調查中，散戶對股市的悲觀情緒從35.1%上升至38.5%，連續第10周高於歷史平均水平31%。

對未來6個月股票價格上漲的樂觀看法從上周的27.2%收窄至24.1%，而認為股票將保持小幅變化的中性觀點從37.7%收窄至37.4%。

AAI表示，中性情緒在過去17周中有16周高於歷史平均水平31.5%。

根據AAII的說法，「現在再次接近異常高點」的看跌情緒對反向投資人來說是個好兆頭。人們的想法是：投資者越悲觀，就越接近拋售股票，他們的現金持有量就越高，從而提供他們投入股票的火力。

糖果製造商好時(Hershey)的第1季業績超出預期，股價上漲4.42%並創下歷史新高。

該公司還將其對淨銷售額和每股獲利的財測上修至先前的高點。

該公司表示，第1季業績得益於銷量增加和價格上漲。

好時還沒有停止漲價。根據FactSet的文字記錄，財務長Steve Voskuil在財報電話會議上表示，消費者需求比之前預期的要好。

雖然與微軟的交易破裂，但巴克萊銀行仍在關注動視暴雪的股票。

該公司26日上修該公司目標價，並表示該公司可以靠自己保持強勢。

巴克萊分析師Mario Lu寫道，「雖然這筆交易可能陷入僵局，但我們認為這是個強大的買入機會，因為它相對於藝電的估值較低，相關系列作品的動能強勁，暗黑破壞神4和Warzone Mobile即將推出也是催化劑。」

KLA Corporation是在提振那指的知名公司之一。根據FactSet的一致估計，這家半導體設備製造商最新的第3財季營收和獲利超出預期，股價上漲7.63%。

Vital Knowledge分析師Adam Crisafulli表示，半導體類股在27日的反彈中普遍停滯不前，對汽車市場的一些謹慎評論可能是罪魁禍首。

專注於輔助駕駛和自動駕駛的軟體公司Mobileye Global大幅下修今年的財測，理由是中國經濟放緩。