第一共和銀可能被限制 使用貼現窗口和Fed緊急貸款工具

美國監管機關傳出考慮下調第一共和銀行信用評分，此舉恐限制其透過聯準會信貸工具獲得融資。（美聯社）

美國銀行監管機構正考慮是否下調第一共和銀行（First Republic Bank）的信用評分，此舉可能限制該銀行通過聯準會 信貸工具獲得融資。

消息人士透露，聯邦存款保險 公司（FDIC）已經給該銀行時間，達成強化財務實力的私人交易。但幾周過去都沒下文，因此高階官員愈來愈傾向下調對第一共和銀行的評分，包括所謂CAMEL評等系統的分數。那有可能限制該銀行使用聯準會貼現窗口和上月推出的一項緊急貸款 工具。

知情人士聲稱， FDIC尚未做出決定，也沒有官員在等待該銀行強化資產負債表之際對其提出上述警告。如果第一共和銀行能夠與新的金主達成協議，可能避免評分被下調。

第一共和銀行、FDIC、聯準會和財政部的發言人均謝絕置評。

第一共和銀行過去幾周一直在尋找外援，任何迅速籌集資金或減持資產的措施都可能對現有股東造成傷害。該股周二下跌50%，因上季業績令投資人失望，且有消息傳出可能變賣500億至1000億美元資產。

獲致解決方案的一個主要絆腳石，是美國官員的和可能伸出援手的銀行有訴求矛盾。監管機構希望由民間交易完成救援，不涉及接管，不對FDIC保險基金造成數十億美元損失。但大銀行不想做出任何可能影響自身財務狀況的事，他們在等政府出手，例如由FDIC接手第一共和銀行最不受歡迎的資產——根據現行法律，只有在第一共和銀行倒閉並被納入接管的情況下，當局才能這樣做。

該股周三重挫30%，盤中因為波動劇烈而數度暫停交易。CNBC稍早報導，第一共和銀行顧問已經為新股尋找潛在買家。此事要那些已聯手貢獻300億美元存款的大銀行，同意溢價收購第一共和銀行債券，才可能繼續推進。但這些銀行會馬上面臨損失，除非第一共和銀行股價日後反彈，並避免了更大規模的存款外流及FDIC費用，大銀行才可能受益。

最近幾天，FDIC已派遣一些工作人員到第一共和銀行舊金山總部，協助定期檢查其健康狀況。知情人士說，有關部門不認為該銀行的命運構成系統性風險，FDIC不再威脅將該銀行置於接管流程。

即使第一共和銀行願意出售，恐怕也不容易找到買家。 知情人士透露，除非FDIC承接一些資產，否則整體或部分收購交易都很難談成。

如果第一共和銀行最終倒閉，許多美國大銀行的高階主管擔心他們幾周前向該銀行提供的新存款可能蒙受損失。