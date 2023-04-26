對銀行擔憂超過科技財報 道指跌逾200點

由於投資人對First Republic Bank的擔憂超過對大型科技股財報的興奮，道瓊工業平均指數下跌逾200點。美聯社

由於投資 人對First Republic Bank的擔憂超過對大型科技股財報的興奮，道瓊工業平均指數 下跌逾200點。

道指在盤中上漲超過100點後下跌228.96點或0.68%收3萬3301.87點。史坦普500指數下跌15.64點或0.38%收4055.99點。以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲55.19點或0.47%收1萬1854.35點，盤中一度上漲1.43%。

First Republic Bank在25日下跌近50%後再度下跌29.75%%，延續跌勢。該地區銀行25日盤後表示，第1季存款下降40%至1045億元。

這再次引發市場對銀行系統健康狀況的擔憂，這是由上月矽谷銀行的關閉而引發的。《彭博》報導，美國銀行監管機構正在考慮調降First Republic Bank的評級，這可能會阻礙該銀行向Fed借款的能力。

微軟上漲7.24%，創一年多以來新高，該公司最近一季的營收 和獲利均超出華爾街預期。該公司還表示，其智慧雲端業務部門的收入大幅增長。亞馬遜上漲2.35%，因為部分市場參與者對這家電商巨頭的雲端業務也能顯示強勁的營收成長抱有希望。

Alphabet早盤上漲後收跌0.13%。谷歌母公司的財報優於預期，但營收僅較去年同期成長3%。

話雖如此，由於投資人在大型科技股的重要財報周期間增加了部位，Technology Select Sector SPDR Fund(XLK)仍上漲1.49%。Facebook母公司Meta Platforms在盤後發布財報前上漲0.89%。亞馬遜的上季財報將於27日盤後公布。

在其他個股方面，由於獲利強勁，Chipotle上漲12.91%至歷史新高。

Baird投資策略分析師梅菲爾德(Ross Mayfield)表示，「財報不足以推動市場走高。」「大型科技股發布了一些不錯的財報，在進入財報季前就已出現相當大的行情走勢，需要更多獲利才能真正再創高點，才能真正推動另一波上漲。」「但情況並非如此，尤其是當市場面臨其他不利因素時。」

經濟數據顯示，3月對家電和電腦等耐久財的需求高於經濟學家預期，代表經濟正在展現韌性。27日將發布最新GDP估值，28日將發布重要的個人消費支出(PCE)物價指數，這是Fed最青睞的通膨指標。

Columbia Threadneedle宣布推出Columbia Research Enhanced Real Estate ETF(CRED)，為投資人提供針對低迷產業進行逆勢押注的方式。根據FactSet的市場數據，該基金現已開始交易。

許多投資人和華爾街策略師對商業房地產持懷疑態度，認為如果經濟陷入衰退，該產業將成為潛在的導火線。

該基金是該公司「獲利戰略」產品的一部分。CRED跟踪一個特定指數，以淘汰市場上最弱的房地產投資信託基金。

Jefferies下修電動車製造商特斯拉的股票評級，理由是該公司的獲利率面臨更大壓力。

分析師侯丘斯(Philippe Houchois)表示，隨著該公司重點轉向銷量而不是獲利增長，投資人的預期現在將發生變化。

他說：「無論投資案例仍然多麼吸引人，但相對激進的價格並不支持高倍數投資案例的展開。」

今年以來特斯拉已上漲超過30%。然而，該股4月至今下跌約22%。

Investors Intelligence對財經通訊編輯進行的最新每周調查顯示，對股票的看多情緒從上周2021年11月來最高水平的50.7%降至48.6%。

II指出，「接近50%的多頭暗示交易接近高點，但在牛市中，它們肯定最終還會走高。」

看空觀點從上周的24%上升到25%；而認為股市將出現短期回調或「修正」的人也從25.3%上升到26.4%。

「牛熊差價」從上周的26.7點縮小至23.6點，但連續第23周保持正值。II說，「正價差越大，風險就越高。」