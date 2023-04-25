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微軟上季財報優於預期 看好AI並強化支出 盤後飆漲9%

編譯劉忠勇／即時報導
微軟表示，將擴大支出以強化旗下的雲端資料中心，以滿足客戶對新AI工具的需求。(路透)
微軟表示，將擴大支出以強化旗下的雲端資料中心，以滿足客戶對新AI工具的需求。(路透)

微軟公司（Microsoft） 公布上季獲利和營收均優於預期，反映企業雲端運算需求仍強。微軟也對新推出的人工智慧（AI）服務發出樂觀的展望，微軟盤後大漲9％。

微軟表示，將擴大支出以強化旗下的雲端資料中心，以滿足客戶對新AI工具的需求。微軟近幾個月推出一系列基於AI的產品和功能，包括以OpenAI技術為基礎的新網路搜尋聊天機器人。

微軟財務長胡德（Amy Hood）說：「我們致力於帶領AI平台的浪潮，並做支持此浪潮所需的投資。」她指出，微軟將為支持自己和合作夥伴OpenAI和其他客戶所需的基礎設施提供足夠的支出。

在3月止的一季，微軟每股獲利為2.45美元，營收增長7.1％達到529億美元。據彭博調查，分析師平均原估每股獲利為2.24美元，營收為510億美元。

在眾所矚目的企業雲端運算事業Azure方面，不計匯率波動的影響的營收增長31%，符合預測。微軟表示，來自Azure和Office產品等商用雲端產品的銷售額增長了22%，達到285億美元。

受到財報優於預期和在AI評論的激勵，微軟盤後股價一度由收盤275.42美元大漲至302美元。微軟股價本季上漲20%，相較之下大盤標普500指數只漲了7%。輝達（Nvidia）盤後也聞訊大漲逾2.5％。

微軟也對Office、會計和安全軟體做了調整，增加AI功能。微軟近幾周為Bing和Office產品推動 AI產品，目前對銷售尚不明顯。不過，胡德表示，從初步使用率和客戶需求來看，微軟看到深具潛力。

執行長納德拉表示，Bing在美國搜尋市占率已有所斬獲，但他並未提供具體的數據。他說，Bing每天的活躍用戶超過1億，自從今年2月推出AI輔助的Bing以來，Bing的行動用程式下載量大增三倍。研究機構Statcounter的數據，截至3月，Bing在全球網際網路搜尋引擎市占率不到3％。

納德拉在法說會說：「在最大的軟體類別──搜尋中，我們期待繼續這趟世代性轉變的旅程。」

納德拉也說 ，微軟已有超過2,500個Azure-OpenAI服務用戶，並說AI已廣泛整合到產品。

科技業對生成式AI充滿期待，深信此技術可以激發客戶在雲端支出的浪潮，但分析師表示，目前生成式AI還不太可能帶動實質性的銷售額。

Stifel Financial 分析師Brad Reback 說：「AI方面確實很獨特，但這顯然還不能立刻帶來收入。」

微軟 AI 雲端

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