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台美21世紀貿易倡議 戴琪：取得相當進展

中央社╱華盛頓25日電
美國貿易代表戴琪。（美聯社）
美國貿易代表戴琪。（美聯社）

美國貿易代表戴琪今天談到台美21世紀貿易倡議時表示，今年1月美台進行一輪談判，「我們取得相當進展」，對目前進度感到「非常鼓舞」。她還透露，美國財政部正在研究美台避免雙重課稅議題。

戴琪（Katherine Tai）今天在美國國務院「亞太媒體中心」（U.S. Asia Pacific Media Hub）舉行線上記者會，說明她日前前往菲律賓與日本訪問的成果，以及印太經濟架構（IPEF）進度。

在被問到台美21世紀貿易倡議是否有助於台灣加入印太經濟架構時，戴琪並未正面答覆。但她表示，美台在今年1月進行一輪談判，「我可以告訴你，我們取得相當進展，我對迄今為止在談判中取得的進展感到鼓舞」。

她指出，台灣確實並非印太經濟架構協商成員，但美方重視與台灣的雙邊討論，並致力於貿易往來與貿易協商，希望透過合作使雙邊經濟更為強勁。

至於台灣期望美台能達成避免雙重課稅協議，戴琪說，談到「稅收」或「課稅」是財政部的管轄權，必須由財政部與財政部長葉倫（Janet Yellen）處理。雖然不清楚細節，但她透露，美國財政部確實在研究這一議題。

去年6月1日啟動的台美21世紀貿易倡議（U.S.–Taiwan 21st Century Trade Initiative），是美國貿易代表署（USTR）2023年的重要工作項目，倡議議題共12項，其中貿易便捷化、中小企業、反貪污、良好法規，以及服務業國內規章已獲台美雙方共識，有望先行簽署行政協定，台灣目標是今年能完成所有議題談判。

財政部 戴琪 國務院

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