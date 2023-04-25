銀行擔憂再起 道指跌344點

在First Republic Bank的財報重新引發對整體銀行業的擔憂後，美股收盤大跌。Getty Images

在First Republic Bank的財報重新引發對整體銀行業的擔憂後，美股收盤大跌。

道瓊工業平均指數 下跌344.57點或1.02%收3萬3530.83點。史坦普500指數下跌65.41點或1.58%至4071.63點。那納斯達克綜合指數下跌238.05點或1.98%收1萬1799.16點。

地區銀行First Republic Bank的股價在公布最新單季業績後暴跌49.37%，該行24日晚間表示，第1季存款減少40%至1045億元，但之後已趨於穩定。First Republic Bank還將削減開支，包括在第2季將員工人數削減20%至25%。《彭博》報導，該行正試圖出售最多1000億元的貸款和證券，以重組其資產負債表。

在投資 人越來越擔心它可能面臨與矽谷銀行和Signature Bank相同的命運後，這家地區性銀行受到密切關注；前兩者的倒閉在上個月引發銀行業危機。今年至今，First Republic Bank已下跌超過93%。

SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE)和SPDR S&P Bank ETF (KBE)的跌幅分別超過4%和3%，因為金融股打壓了市場。Western Alliance Bancorp和PacWest分別下跌5.58%和8.92%，嘉信理財下跌3.93%。受First Republic股價於午後交易創下新低拖累，市場普遍下跌。

B. Riley Wealth Management首席市場策略師霍根(Art Hogan)表示：「自本財報季開始以來，我們第一次真正看到市場的反應。」「已經建立或被壓抑的銷售對財報的反應還可以，但不是很好。今天閘門似乎已經打開；而且一旦打開，似乎就沒有人想要擋路。」

交易員還對UPS令人失望的財報感到擔憂，在該公司未達到預期且管理層表示銷售量應該會繼續處於壓力下後，UPS下跌9.99%。另一方面，百事可樂因優於預期的財報數據而上漲2.27%。

微軟和Alphabet定盤後公布財報，這是本周多家科技巨頭財報中的第一家。但據Infrastructure Capital Management分析師哈特菲爾德(Jay Hatfield)的說法，這些股票 在今年稍早上漲後可能會陷入困境。

他說：「科技股並沒有發揮鎮流器的作用，因為它漲太多了，而且我們已經接近獲利。」「醜媳婦終於要見公婆，這些公司必須做得很好才能證明這一點。」

摩根大通量化研究部美國首席股票策略師兼全球負責人拉哥斯布賈斯(Dubravko Lakos-Bujas)表示，股市投資人應該擔心今年絕大多數漲勢是由如此少的股票推動，絕大多數股票未能參與2023年的股市上漲。

他說，雖然史指今年至今上漲約8%，「以某些標準衡量的基礎市場廣度是史上最弱的」，或者至少是「1990年代以來漲幅最狹窄的股票領漲」。

這位策略師最近看到投資人轉向更具防禦性的「安全」股票，包括波動性低、獲利能力和資產負債表「優質」的大型股以及價值股。

以摩根大通的角度來看，「與之前周期結束時相比，這種輪轉僅進行約33%」，代表了「目前的熱門程度顯示經濟衰退的風險遠未反映在價格中」。更令投資人擔憂的是，「少數成長型股票的集中度已經達到極端水平。」

Evercore ISI經濟學家希普利(Stan Shipley)表示，美國可能會在8月中旬之前避免債務違約，但財政部官員可能會繼續試圖向國會灌輸更大的緊迫感。

他在最新客戶報告中表示：「我們估計債務上限的『終止』日期在7月下旬至8月中旬間，具體取決於支出情況。」

官員們目前正在使用所謂的非常措施來繼續支付帳單，而國會則在辯論債務上限的延長。市場目前已消化政府違約可能性較低但正在上升，這幾乎肯定會降低美國的信用評級並對金融市場造成衝擊。