小摩：標普500今年逾半漲幅 來自ChatGPT概念股

小摩指出，聊天機器人ChatGPT和其他大型語言模型（LLM）點燃人工智慧（AI）熱潮，創造出1.4億美元的新市值。路透

摩根大通（JPMorgan Chase、小摩）分析指出，聊天機器人ChatGPT和其他大型語言模型（LLM）點燃人工智慧（AI ）熱潮，眾人爭相投資，創造出1.4億美元的新市值，並帶動標普500指數 今年的逾半漲幅。

MarketWatch報導，小摩分析了所謂的「LLM創新」概念股，包括微軟、Google母公司字母（Alphabet）、臉書母公司Meta Platforms、輝達（Nvidia）、Salesforce.com等，發現這個族群表現優於蘋果、特斯拉、小摩、巴菲特執掌的波克夏 （Berkshire Hathaway）、聯合健康集團（UnitedHealth Group）的五檔大型股。LLM創新股的報酬也勝過標普500和羅素2000指數中排名第11到50的成分股。

不只如此，AI族群貢獻了今年標普500指數的53%報酬、那斯達克100指數的54%報酬。

然而，以Dubravko Lakos-Bujas為首的小摩團隊不看好此種發展。他們說，AI股大漲、類股輪動至安全股，造就了1990年代以來上行股市的最狹隘漲勢。小摩分析師寫道：「防禦股輪動、日益狹隘的漲勢，通常代表景氣周期趨緩/衰退。」

小摩認為，標普500指數中第11到50的成分股，具備更強力的價值支撐，股價也遠低於前十大巨型股，他們估計類股會進一步輪動至防禦性的健康照護股、公用事業股、必需性消費股。