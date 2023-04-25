美經濟處於「貨運衰退」 對中國貿易持續下降

東岸最大貨櫃港口，紐約／紐澤西港最新公布的貿易數據顯示，貨櫃處理量略為上升。（美聯社）

東、西岸大型港口互爭貿易吞吐量之際，隨著整體經濟走緩，這塊大餅正逐漸變小。東海岸最大貨櫃港口，紐約／紐澤西港最新公布的貿易數據顯示，貨櫃處理量略為上升，但未來的海運託運單量繼續下降。

3月，紐約／紐澤西港共處理57.4萬個20呎貨櫃（TEU），成為美國貨櫃吞吐量排名第三的港口，比排名第一的洛杉磯港 少了4.9萬個。

今年前三個月，紐約／紐澤西港是美國第二繁忙的港口，處理近180萬個TEU，和2019年同期差不多。

最近數據反映貨運一連幾個月的放緩現象尚未告一段。CNBC最新供應鏈 調查顯示，庫存和倉庫空間的分析追蹤到貨車進出倉庫次數減少，若加上製造業訂單40%的頹勢，都預告無論是卡車還是鐵路運輸，貨運都正減少。

在卡車運輸公司JB Hunt第1季法說會上，總裁Shelley Simpson表示，運輸業正處於「貨運衰退」。

CNBC供應鏈熱度地圖供應商FreightWaves SONAR的數據詳列貨運業的弱勢。當前全球所有港口出發到美國所有港口的海運托運，相較去年同期下降一半。隨進入美國的貨運減少，鐵公路貨運也都明顯下降。

中國的製造業數據在中國鬆綁防疫措施後已有起色，但 Bleakley Financial Group 投資 長 Peter Boockvar 指出，整體貿易數據吻合全球經濟萎縮的指標。

Boockvar 說：「我們看到全球製造業採購經理人指數（PMI）出現萎縮，我認為這與商品支出減少和必須消化過多庫存有關。」

他也說：「消費者仍然會在旅遊、娛樂和餐廳上花費，但在商品方面，他們會花在必需品，而較少考慮非必要消費商品。這無疑會導致生產的商品減少，運輸量也因而減少。」