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千億存款出逃 第一共和銀行股價盤後重挫20% 將裁員25%

編譯季晶晶／綜合外電
第一共和銀行上月存款出逃超過1000億美元，計畫裁員25%以減支。（路透）
第一共和銀行上月存款出逃超過1000億美元，計畫裁員25%以減支。（路透）

第一共和銀行（First Republic Bank）24日公布，今年第1季的存款降幅超過分析師預期，客戶上月提走逾1000億美元，致使股價盤後重挫20%。

雖然美國幾家大型銀行聯合向第一共和銀行存入300億美元以強化其財務狀況，但截至3月31日，第一共和銀行的存款餘額較去年末銳減41%至1045億美元。存款出逃情況比華爾街預期的糟，彭博訪調分析師預估存款餘額能有1370億美元。如果不包括大銀行的幫助，存款降幅大約是1020億美元。

不過，提款情況在3月27日當周開始穩定下來，僅管存款持續微幅下滑。從3月底至4月21日，存款僅減少1.7%。

該股在紐約盤後交易一度重挫21%，稍後跌幅收斂到18%，今年累計大跌超過90%。

執行長Mike Roffler和董事長Jim Herbert發布聲明表示，「雖然未來面臨挑戰，存款的穩定性、信貸品質和資本狀況都存在不確定因素，但我們將繼續採取措施強化業務」。

面對「史無前例」的存款外流，第一共和銀行表示，計畫未來兩個月裁員最多25%以減少開支——去年底的員工數大約7200人——也計畫縮減辦公空間以及非必要的項目和活動，並且尋求「戰略選項」以「加速進展」。部分華爾街人士私下預言這家銀行會全部或部分出售，但知情人士透露，巨額未實現虧損讓潛在買家望而卻步。

該銀行截至去年底的資產減記規模接近270億美元，資產負債表上的美國公債和其他長期債券存在未實現虧損，遠高於當時約130億美元的有形普通股權益。

第1季營收年減13%至12.1億美元，淨利息收入減少19%。 彭博彙總的分析師預估均值為11億美元。

與此同時，營運費用意外下降1.6%至8.52億美元。同期淨利潤下滑33%至2.69億美元，但高於彭博彙總分析師預估均值1.71億美元。

第一共和銀行表示，未保險存款占總存款額的比率已經從68%降到27%，此一數字排除了同業存進來的300億美元。該銀行計畫減少放貸規模，專注於可以在二級市場出售的貸款。他們也試圖從其他銀行或私募股權公司籌集資金。

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