科技財報前夕 那指收盤下跌

投資人等待大型科技股本周發布的一系列企業財報和最新經濟數據。(法新社)

那斯達克綜合指數 下跌，投資 人等待大型科技股本周發布的一系列企業財報和最新經濟數據。

那指下跌35.25點或0.29%收1萬2037.2點。道瓊工業平均指數上漲66.44點或0.2%收3萬3875.4點。史坦普500指數上漲3.52點或0.09%至4137.04點。

華爾街期待本周大型科技股的財報，這將是財報季的中點。Alphabet、微軟、亞馬遜和Meta是即將公布第1季業績的知名公司。

富國證券股票策略主管哈維(Chris Harvey)說，「每個人都在等待科技股財報。」「這是非常非常繁忙的一周，所以目前只是原地踏步。」

但獨立顧問聯盟投資長扎卡瑞利(Chris Zaccarelli)表示，科技股在今年已經大幅上漲之後，可能很難在財報支持下反彈。史指成分股中的通訊服務和資訊科技股在11個類股中的漲幅是今年最大，分別超過19%和18%。

他針對科技股指出，「很多利多已經反映在股價中。」「本周科技股需要更多的獲利才能真正推動股價上漲。」

根據FactSet的數據，在截至24日上午公布上季業績的史指成份股中，約有76%的獲利超出分析師預期。 然而，據Refinitiv估計，史指成份股第1季獲利將總體下降5.2%。

投資人也在密切關注最新的經濟數據，這些數據將有助於深入了解通膨是否正在降溫，以及Fed是否會在5月初的下次會議上宣布再次升息 。第1季GDP數據和4月消費者信心數據都將在本周稍後發布。

Innovator ETFs研究和投資策略負責人爾班諾維茲(Tim Urbanowicz)表示，初步的財報季結果顯示，企業突破了「相當低的標準」，而疲軟的經濟前景讓市場價格看來高得令人不安。

他說，「我們有點進入升息周期造成某種傷害的階段，但也還沒有考慮通膨周期。我們看到的定價是非常樂觀的，尤其是在波動性很低的情況下。」

他指出，本周財報可能會為市場敲響警鐘。今年至今，科技是11個類股中唯一出現意外負收益的產業。

摩根史坦利(Morgan Stanley)首席美股策略師威爾森(Mike Wilson)表示，即使本財報季至今表現良好，但股市可能會走向風險區域。

可以肯定的是，他指出，到目前為止，本財報期股市似乎表現良好，與過去幾季相比，交易更符合基本面。這在一定程度上是由於股票在進入這一時期時表現良好，而不是像上季那樣被拋售。

但他警告，這種動態可能正在改變，「這與過去幾季不同，這是對下半年EPS復甦預期的重新設定。」他在最近給客戶的報告中表示，「即使出現更嚴重的經濟放緩，Fed似乎也決心與通膨作鬥爭。」

分析師對本季史指的普遍預期是每股獲利成長同比下降9%，但到第2季時同比下降4%。

威爾森表示，由於獲利環境已經觸底，這種情況阻止了許多投資者拋售第1季業績。 但他對這種預測表示懷疑，「如果我們相信共識預測，就會同意這個結論。」「不幸的是，我們的預測更悲觀，預計EPS單季成長的變化率要到第3季或第4季才會達到谷底。」

即使Fed政策會議下周才要舉行，但奧本海默知道即將召開的會議可能會增加本周市場的波動性。

該公司首席投資策略師史托茲佛斯(John Stoltzfus)指出，「本周隨著許多產業的財報季活動加速，預計投資人對Fed即將在5月第一周舉行的聯邦公開市場委員會(FOMC)會議的預期，將增加市場的日常基調和波動性。」

許多市場人士預計，Fed將在下次會議上再次升息25個基點。投資人一直在密切關注Fed，擔心其升息行動可能會使經濟放緩或陷入衰退，「考量到Fed將維持高利率多久，以及是否在現有升息周期結束前將經濟推入衰退，市場仍然充滿不確定性。」