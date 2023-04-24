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迪士尼今展開第2波裁員 這類人員逃過一劫

編譯洪啟原／綜合外電
迪士尼說，第二波裁員不包含主題樂園的計時人力，也說夏季初以前將展開第三波裁員。(路透)
迪士尼說，第二波裁員不包含主題樂園的計時人力，也說夏季初以前將展開第三波裁員。(路透)

迪士尼（Disney）24日啟動第二波裁員，將使近幾周的總裁員數達到4000人，這次行動將持續到27日結束。這個娛樂巨人今年規畫三階段裁員，將從旗下逾22萬人力中裁員約7000人。

彭博資訊報導，迪士尼這次裁員將影響到所有部門，包括新成立的迪士尼娛樂部、ESPN體育網路部，以及主題樂園、體驗和產品部。裁員範圍涵蓋全美國，包括加州柏本克、紐約及ESPN總部所在地康乃狄克州。

迪士尼說，這次裁員不包含主題樂園的計時人力，也說夏季初以前將展開第三波裁員。

加州迪士尼樂園22日驚傳意外，高達13公尺的道具龍在表演過程中「著火」，現場民眾隨即緊急疏散。

迪士尼執行長艾格（Bob Iger）訂下每年節省55億美元成本的遠大目標，而3月27日的裁員只是本輪裁員行動的開端。該公司正尋求減少投入大眾娛樂，同時轉向優先發展品牌授權和知名品牌。

迪士尼2月宣布調整事業組織，把電影與電視工作室、傳統電視網，旗艦的串流影音服務均納入新成立的部門「迪士尼娛樂」（Disney Entertainment），並給予內容事業主管更多權力。其餘兩大部門分別是ESPN體育網路部門，和包含郵輪與消費產品的主題樂園部門。

裁員 迪士尼 主題樂園

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