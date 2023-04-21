道指平盤作收 中止四周連漲

道瓊工業平均指數收盤幾乎沒有變化。(歐新社)

道瓊工業平均指數 收盤幾乎沒有變化，本周收低，因為投資 人評估了最新的財報結果和對令人失望的獲利擔憂。

道指上漲22.34點或0.07%收3萬3808.96點。史坦普500指數微漲3.73點或0.09%收4133.52點。那斯達克綜合指數上漲12.9點或0.11%收1萬2072.46點。

所有主要股指本周均收跌。道指下跌0.23%，結束連續4周上漲走勢。以科技股為主的那指跌幅最大，下跌0.42%；而史指下跌0.1%。

Independent Advisor Alliance投資長扎卡瑞利(Chris Zaccarelli)表示：「考慮到所有因素，經濟的韌性比許多人預期的要強得多，企業獲利也保持得相當好，這個事實在持續發揮作用。」

即便如此，他強調Fed自去年起大幅提高利率。即使Fed一如預期在5月升息，也可能會將利率維持在高於市場預期的水平，「簡而言之，牛市和熊市的情況真的就在當前，企業獲利強於預期的韌性經濟與來自美聯儲的非常熱、非常嚴格的貨幣政策。」

財報季繼續進行，寶鹼公司公布財報。 這家消費品公司業績超出預期並上調銷售財測後上漲3.46%。FactSet數據顯示，截至21日上午，有76%的史指成份股公布的獲利超出分析師的每股獲利預期。

在其他方面，材料股表現最差，Freeport-McMoRan在公布業績同比下滑後下跌4.11%。由於智利表示將其鋰產業國有化，Albemarle大跌 10%。

雖然本周企業財報普遍超出預期，但未能提振股市，部分投資人擔心未來可能出現經濟衰退，獲利下降迫在眉睫。

BMO Family Office投資長許勒夫(Carol Schleif)表示，「到目前為止，財報季開局平淡，許多公司達到已經降低的獲利預期，這有助於解釋過去幾天主要股指缺乏波動的原因。」她補充說預計股票將在一段時間內窄幅波動。

下周財報季將繼續進行，大型科技公司亞馬遜 、Alphabet、Meta Platforms和微軟將公布財報。

雖然股市本周小幅走低，但高盛(Goldman Sachs)分析師赫西(Chris Hussey)從市場行為和最新的財報中點出一些積極因素。

他寫道：「我們本周要重視的故事之一是企業高管和投資人對經濟的看法與經濟與企業獲利實際表現之間的關係。」

他補充說，雖然出現一些「裂痕」，但財報季至今傳達出「相當有建設性的景象」。

赫西寫道，本周聯合航空和阿拉斯加航空是業績公布後表現最好的航空公司，向投資界發出訊號，代表旅遊仍然是首要考慮因素。

與此同時，房市表現似乎優於預期，房屋建築商DR Horton是本周表現最好的公司之一。

他說，「管理層注意到本季經營狀況趨於穩定，包括激勵措施、勞動力和成本，使得財報結果更加一致，因為DR Horton似乎很能應對通膨放緩的環境。」

至於其他地方，人們似乎正在疫情後的世界中重返醫院，HCA等財報中大多數患者水平都高於2019年。

赫西補充說，隨著通膨顯示出減速跡象，這些趨勢都出現了。

New York Life Investments經濟學家和投資組合策略師古德溫(Lauren Goodwin)表示，今年的市場反彈主要由大型科技公司引領，這意味著這些公司即將發布的財報對投資人來說幾乎沒有什麼好處。

他說，「如果市場繼續走高，下周科技股可能不會出現意外上漲。這將是因為其他個股開始陸續公布。」

下周的財報包括25日的Alphabet 和微軟、27日的Meta Platforms和28日的亞馬遜。即使經濟前景轉弱，但今年這4支股票表現均優於市場。

古德溫補充說：「不知道在這個質量和不確定性一直市場主要趨勢中，投資人是否願意接受高於30的本益比。」