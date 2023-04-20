特斯拉業績差 拖累那指收低

特斯拉電動車近期業績下滑。(美聯社)

華爾街對包括特斯拉業績令人失望在內的企業財報喜憂參半，美股收跌。投資 人還評估了代表經濟萎縮的最新數據。

那斯達克綜合指數 下跌97.67點或0.8%收1萬2059.56點。道瓊工業平均指數下跌110.39點或0.33%收3萬3786.62點。史坦普500指數下跌24.73點或0.6%收4129.79點。

所有股指本周都將收跌，並創下3月以來最差單周表現。史指下跌約0.2%，而那指下跌約0.5%。道指下跌約0.3%，有望中止連續4周的升勢。

富國證券股票策略師Anna Han表示，「即使到目前為止，股市似乎仍在上漲，市場情緒還不錯，而且股市波動率繼續走低，但企業這方面卻是獲利率面臨壓力，而且持續下降中。」

由於電動車製造商特斯拉在最近一季期間降低部分汽車售價，因此對獲利率下行壓力的擔憂加劇損害了其股價。在19日收盤後的財報顯示，該公司淨利較一年前下降超過20%。股價下跌9.75%。

其他科技股也出現疲軟跡象。輝達、微軟、Meta Platforms和蘋果都收低。由於需求疲軟，希捷科技在業績未達預期並發布令人失望的財測後下跌9.2%。

能源股也是另一個疲軟領域，油價下跌2%。下跌個股包括APA、Marathon Oil和Phillips 66。

AT&T和美國運通令人失望的業績未能緩解市場的擔憂。支付公司美國運通重新審視了美國消費者的健康狀況，由於每股獲利低於預期，該公司下跌1.01%。由於擔心用戶成長放緩，AT&T下跌10.41%。

根據截至20的FactSet數據，本財報季到目前為止，史指成份股中約有16%的公司公布業績，其中約76%每股獲利超出預期。本季華爾街許多人都在為獲利下降預做準備。然而，普遍缺乏獲利財測已開始令一些投資人擔憂。

B. Riley Financial首席市場策略師霍根(Art Hogan)表示，真正的考驗可能會在下周到來，因為隨著大型科技即將公布業績，真正的財報季開始了。

他說：「如果下周由於財測指引而出現大量降評，那可能會導致多重下跌，史指部分股票可能會遭到拋售。」「但事實並非如此。」

他補充指出，即使即將公布的經濟數據、經濟放緩擔憂和上個月的銀行業危機讓整體金融部門感到不安，但最近幾周股市一直在橫盤整理，「我們還沒有找到能打破這個市場的東西，我們已經給它太多機會。」

在其他地方，大量全新經濟數據似乎預示著經濟正在收縮，而且放緩的幅度可能比預期的要大得多。費城Fed製造業指數跌幅超過預期，為2020年5月以來最低水平，而上周初請失業金人數則有所上升。

在Fed 5月政策會議之前，20日對於Fed官員來說也是充滿活力的一天。其中包括克利夫蘭Fed行長梅斯特，她表示未來可能會出現更高的利率。

根據Earnings Scout的數據，在本財報季開始的前幾天，華爾街分析師似乎對獲利前景有很好的看法，但銷售業績顯示出更大的壓力。

根據Earnings Scout的推文，在至今已發布財報的史指企業中，有19%的獲利未達預期，但40%的銷售額未達預期。該公司表示，60%的銷售盈餘率將創2020年以來最差。

推特CEO馬斯克威脅要對涉嫌將其數據用於人工智慧(AI )培訓的微軟採取法律行動。

他在推特上發文指出，「它們非法使用推特數據進行訓練。」「該上法院了。」

隨著大型科技公司在ChatGPT推出後擴大對AI的投資，馬斯克的評論凸顯出數據所有權之爭。微軟最近向聊天機器人的創造者OpenAI投資數十億元。

馬斯克是OpenAI的最初創始人之一，但於2018年離開董事會。最近幾個月，這位特斯拉CEO常提到OpenAI從非營利模式向受微軟影響的模式的轉變。