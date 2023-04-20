台積電恐面臨14年來首度衰退 不敵終端市場需求疲弱

台積電調降今年營運目標。(記者劉學聖／攝影)

眾所矚目的台積電 法人說明會今日登場，台積電調降今年營運目標，預期美元營收 恐將下滑「低至中個位數百分比」（約1%至6%），低於先前預估的微幅成長，終止連續13年成長趨勢。

台積電預估第2季美元營收目標約152億至160億美元，以中間值156億美元估計，季減約6.7%；不過，營運可望於第2季落底，下半年業績將優於上半年。受惠高效能運算及智慧手機強勁需求，3奈米製程產能供不應求。以下是台積電法說會的8大關鍵重點。

台積電2023年第1季營運表現如何？

台積電第1季營收167.2億美元，順利達成原訂的167億至175億美元目標，約新台幣5086.3億元，季減18.7%，年增3.6%。

受較低的產能利用率及不利的匯率因素影響，台積電第1季毛利率 滑落至56.3%，較去年第4季下滑5.9個百分點，不過優於原預估的53.5%至55.5%目標。第1季歸屬母公司淨利2069.9億元，季減30%，年增2.1%，每股純益7.98元。

2023年第2季營運展望如何？

受客戶持續去化庫存影響，第2季營收將約152億至160億美元，以中間值156億美元計算，將季減約6.7%。因較低的產能利用率及電力成本提高影響，以新台幣30.4元兌1美元匯率基礎估算，第2季毛利率將滑落到52%至54%，營業利益率約39.5%至41.5%。

2023年全年營運展望如何？

營運將於第2季落底，受惠客戶新產品推出，3奈米第3季開始大量貢獻營收，下半年業績可望優於上半年。

受終端市場需求疲軟，加上中國疫情解封後的終端需求復甦情況低於預期，庫存調整所需時間較預期長，台積電調降全年營運目標，美元營收恐將下滑「低至中個位數百分比」（約1%至6%）。排除無法控制的匯率影響，長期毛利率達53%以上是可實現的。

市場需求展望如何？

2023年不計記憶體的半導體營收將減少「中個位數百分比」（約4%至6%），晶圓代工業營收將減少「高個位數百分比」（約7%至9%）。

資本支出規畫如何？

嚴謹的資本支出和產能規畫仍是基於長期的結構性市場需求。2023年資本支出預算將介於320億至360億美元之間，維持原預估不變。

先進製程進展情況如何？

3奈米製程供不應求，將從第3季開始大量貢獻營收，占2023年營收的「中個位數百分比」（約4%至6%）；升級版3奈米（N3E）製程已通過驗證並達成效能與良率目標，預計在2023年下半年量產。

2奈米製程技術研發進展順利，將如期在2025年進入量產。

全球製造布局如何？

亞利桑納州廠在取得執照方面存在一些挑戰，第一期晶圓廠維持於2024年底量產4奈米，第二期晶圓廠2026年量產3奈米。雇用超過900名美國當地員工。

晶片法案補助申請部分，目前還在與美國政府雙向交流中，還沒有做最終決定，也沒有時間表。

日本特殊製程廠計畫於2024年底進入量產。雇用逾370名員工。

台積電與客戶和夥伴接洽，根據客戶需求和政府的支持水準，評估在歐洲建立車用技術的特殊製程晶圓廠的可能性。

中國南京廠依計畫擴展28奈米製程技術產能，持續遵守所有規章制度支持當地客戶。

高雄持續建廠，考量需求變化，原訂第1座廠採28奈米製程，可能調整為先進製程技術，時間則保持彈性。

電價調漲影響如何？

自2023年4月1日起，台積電在台灣的用電價格上漲17%，估計將影響第2季毛利率0.6個百分點，影響全年毛利率約0.5個百分點。