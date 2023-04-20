美對中出口限制 科林研發：沒擔心的那麼嚴

全球最大晶片製造設備商科林研發（Lam Research）19日公布財報後表示，在收到有關美國貿易限制的澄清後，發現可以向中國出口的產品超過先前的預期。(取材自科林研發官網)

全球最大晶片 製造設備商科林研發（Lam Research）周三公布財報後表示，在收到有關政府貿易限制的澄清後，發現可以向中國出口的產品超過先前的預期。

自從拜登 政府去年10月宣布出口限制措施，以阻止中國發展可裝備軍力的尖端晶片產業後，科林一直設法弄清楚這些措施會如何影響該公司的對陸銷售。

科林執行長艾傑爾（Tim Archer）在與分析師的電話會議上表示：「聯邦政府通知我們，澄清去年10月發布的對華出口規定。這項通知使我們能運送出最初以為要排除在外的某些產品。我們預計這些設備工具將在2023年下半年發貨。」

科林集團和其他美國晶片設備製造商去年告訴投資 人，新規定預計將使其營收大減數十億美元。科林高階主管先前預估，銷售損失在20億至25億美元間。

科林財務長Doug Bettinger表示，現在對商務部的限制措施有了更精準認識，該公司將能夠額外向中國出口價值「數億美元」的機器。

另外，該公司相信，記憶體晶片客戶的支出可能在本季度見底，為這塊市場的復甦奠定基礎。

這個說法有助緩解投資人憂慮，該股在盤後交易中一度上漲近2%到500美元。