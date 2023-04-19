Fed重量級官員威廉斯 暗示支持5月升息

威廉斯說：「通膨仍然過高，我們將使用我們的貨幣政策工具來恢復價格穩定。」(路透)

聯準會（Fed）重量級官員威廉 斯表示，Fed在降低通膨方面還得再加把勁，言下之意在兩周後Fed開會有理由再一次升息 。

紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯周三晚間在曼哈頓對金融業專業人士的演說中說：「通膨仍然過高，我們將使用我們的貨幣政策工具來恢復價格穩定。」

根據芝商所（CME）的數據，投資人認為Fed在5月2-3日會議上升息0.25個百分點的可能性大於80%。再過幾天就進入開會前的靜默期，但威廉斯並未發表降低市場預期的言論。威廉斯身兼聯邦公開市場委員會（FOMC）副主席，且向來力挺主席鮑爾。

威廉斯說，銀行體系的壓力已經穩定，但他也表示，他預料這些壓力將導致家庭和企業的貸款 標準緊縮，而這又會導致消費者支出減少。不過威廉斯強調，現在判斷任何此類緊縮的規模和持續時間，還為時過早。

威廉斯指出，有跡象表明勞動需求和通膨都在降溫。他說，他預料今年的通膨率將下降到3.5%左右。Fed 青睞的通膨指標個人消費支出（PCE）物價2月較上年同期上漲5%。

威廉斯指出，不計食品和能源價格的通膨指標自去年8月以來一直維持在4.5%附近，可見物價壓力仍頑強不退。他說：「儘管通膨出現緩和，但失衡仍在，經濟中的總體需求仍然超過供給。」