蘋果庫克會見印度總理莫迪 致力分散供應鏈

庫克在會晤後的推文中說，蘋果致力於推動印度全國成長和投資，並公開和莫迪握手的照片。(取材自庫克推特)

蘋果 （Apple）執行長庫克周三會見印度 總理莫迪。庫克目前人在印度訪問，希望在印度擴大製造版圖和智慧手機銷量。

庫克在會晤後的推文中說，蘋果致力於推動印度全國成長和投資，並公開和莫迪握手的照片。莫迪說，他們談到了「在印度所發生由科技推動的轉型 」。庫克在2016年訪問印度期間也曾會見過莫迪，隔年蘋果開始在印度組裝iPhone 手機。彭博新聞先前報導，蘋果利用官方的財務激勵措施，3月為止的年度將印度iPhone產量提高整整兩倍，達到70億美元以上。 印度目前約占蘋果全球iPhone產量的7％，而蘋果在印度的銷售額創下近60億美元的新高。

前一天，庫克出席了蘋果在孟買的第一家印度直營門市開張。位於首都新德里的第二家直營店也將於周四開幕。

蘋果20年來嚴重依賴中國，如今印度正成為分散供應鏈的主要去處。印度官員透露，蘋果的主要組裝製造商鴻海計劃在印度南部的卡納塔卡省（Karnataka）建廠，每年生產多達2,000萬支iPhone，預計將雇用5萬人。

華爾街日報早先也報導，鴻海還打算在2024年前將位於印度南部泰米爾納德邦的現有工廠iPhone年產量從600萬部提高到約2,000萬支。

鴻海董事長劉揚偉去年6月曾率團訪問印度，今年3月又再訪印度，也和莫迪和其他官員會面。據消息人士說，除了iPhone，富士康還希望在印度生產iPad和其他產品。