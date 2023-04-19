Seagate賣硬碟給華為 被商務部重罰3億元

希捷（Seagate）違反商務部出口禁令賣產品給華為，被罰款3億元。(路透)

希捷（Seagate）未遵守商務部 的出口管制禁令，銷售超過740萬個硬碟給中國企業華為 ，現在同意支付3億元民事罰款，與商務部達成和解。

商務部今天發出新聞稿表示，這項和解是所屬工業安全局（BIS）史上單筆金額最高的和解協議。處罰措施還包括，對希捷的多年強制稽核和五年的出口拒絕令（denial order）緩期執行。商務部說，在和解協議中，希捷承認商務部的指控。

希捷公告，將自10月開始，以5年時間支付罰款，每季繳納1500萬元。希捷執行長Dave Mosley說，「我們相信在銷售那些有爭議的硬碟時，遵守了所有的相關出口管制法規。但我們決定，對此問題達成和解是最好的方式。」

商務部2019年將華為列入實體清單，亦即貿易黑名單，禁止美國公司在未獲許可之前，與華為交易。路透報導，希捷於2020年8月到2021年9月之間，出售前述740多萬個硬碟給華為，價值超過11億元。

彭博資訊分析，以罰款3億元和解，對希捷其實算是正面的。因為根據富國銀行（Well Fargo）分析師Aaron Rakers等人的研究報告，希捷先前與投資人討論時，預期的罰款介於5億元至10億元。

希捷20日將發布財報。在商務部公布這項消息之前，公司股價周三收盤下跌2.2%至62.86元。

以希捷過去幾年的財務表現來計算，罰款約是淨利的四分之一。不過希捷目前提出的今年全年財測，淨利估計只會有4億元，因為公司產品的需求減弱。

白宮一直在利用商務部的出口管制，來壓制中國的科技發展，維護美國國家安全。商務部副部長Don Graves在新聞稿中強調，「商務部致力於世界各個角落，嚴格執行美國的出口管制。」

路透報導，在周三發布的一項命令中，商務部說，希捷錯誤解讀產品是否屬於限制出售的認定標準，以為只需評估製程最後階段，而不是整個過程。希捷在中國、北愛爾蘭、馬來西亞、新加坡 、泰國和美國都有生產據點，並使用測試設備在內必須遵守出口禁令的多種設備。