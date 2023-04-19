特斯拉財報失色：打價格戰重創利潤率 Q1獲利銳減24%

特斯拉19日公布第1季財報，受價格戰影響，淨利銳減24%。(路透)

特斯拉 周三盤後公布財報，在中國和美國在內多個市場降價以提振需求的作法，雖然擴大營收但擠壓了利潤 率，淨利急遽下滑。

在止於3月的第1季，營收增加24%到233.3億美元，與彭博訪調預估的233.5億相差不多。但淨利較去年同期大減24%到25億美元，遠低於一年前的33億美元。剔除部分項目的每股盈餘是85美分，略低於彭博匯編得出的86美分預估均值。自由現金流跌至兩年低點4.41億美元，分析師此前預計為32.4億美元。

特斯拉為了保住領先的市占率頻頻調降汽車 售價。該公司公布上季利潤率為11.4%，不如前一季的16%和一年前的19.2%。毛利率19.3%降到2019年第4季以來的13季最低，大約比一年前創下的峰值低了10個百分點。不同尋常的是，特斯拉這次沒有單獨列出分析師密切關注的汽車業務的利潤率，2022年初時達逾30%。

特斯拉的獲利能力使其有別於其他電動車製造商。這家總部在德州奧斯汀的公司淡化外界對其最近降價行動的憂慮，聲稱利潤率下滑速度「可控」。執行長馬斯克對分析師說：「我們的營業利潤率是業界最佳的一批公司。」

特斯拉也受惠於包括在拜登政府《降低通膨法案》的稅務優惠，上季抵免共5.21億美元。

但投資人仍有些焦慮不安，財報公布後，特斯拉股價在盤後交易應聲下跌近5%。今年截至周三收盤已累漲47%。

深水資產管理公司（Deepwater）管理合夥人孟斯特（Gene Munster）說：「特斯拉正經歷困難時期。他們努力維持局面，但投資人希望看到這些趨勢有所改善。」

這家電動汽車製造商表示，今年的產量將符合先前對未來多年做出的年均成長50%的預期，今年有望交付約180萬輛車。特斯拉第1季共生產44萬808輛車，交付42萬2875輛，剩餘庫存約1.8萬輛。

另根據周三財報，特斯拉上季安裝的太陽能板發電系統僅達67兆瓦，遠低於前三季每季至少均94兆瓦。