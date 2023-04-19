人民幣取代美元難度高 一帶一路拖累國際化

學者指出，人民幣國際地位穩定上升會是個可預期的正常過程，有望取代歐元、英鎊，短期內取代美元則是「不太可能」；一帶一路國家對中國債務積累，不利人民幣國際化速度。(取材自pixabay)

學者指出，人民幣國際地位穩定上升會是個可預期的正常過程，有望取代歐元、英鎊，短期內取代美元則是「不太可能」；一帶一路國家對中國債 務積累，不利人民幣國際化速度。

中華經濟研究院19日下午舉辦「『中國式現代化』解讀與中國經濟政策路線研析」研討會，第一研究所助研究員王國臣會中作上述表示。

王國臣表示，中國透過貿易互換、貿易清算等方式促進人民幣國際化，目前有40個國家和其簽署貨幣 互換協議，其中11個到期未續約；另有多個國家和其簽定貨幣清算協議，包括最近簽署的巴西。

他說，人民幣對美元即期匯率 與一籃子貨幣制（CFETS）人民幣匯率指數的相關係數，由2021年47.5%折半到2022年26.1%，今年前3個月再滑落0.5個百分點，降至21.1%；中國去年9月起持續減持美國國債、增持黃金，外匯操作和減持美國國債顯示了北京脫鉤美元的決心和企圖心。

「人民幣國際化最大問題是市場開放問題」，王國臣指出，對於美元、人民幣信任度的比較，普遍仍以美元信任度勝出；匯率升貶也不是貨幣國際化的關鍵性因素，美元會走貶，不過持有美元意願仍遠高於人民幣。

王國臣說，成為關鍵貨幣的兩大要點為「貿易逆差」、「願意持有」，目前達成這樣條件的僅有美元，全世界市場將貨品賣往美國，讓美元流出去；中國沒有這樣的條件，尤其在推動一帶一路下，各個參與國家都積欠中國債務，必須償還債務給中國，不利人民幣國際化推進。

王國臣認為，人民幣國際地位提升是個正常過程，比較GDP、國際貿易等相關數據，人民幣很有可能取代歐元、英鎊取得國際化程度第2或第3位置。人民幣目前是非民主國家例如俄羅斯、伊朗等國的避險貨幣，但取代美元成為取得貨幣霸權短期內不太可能。