評估財報業績 史指收盤持平

Netflix下跌3.17%。這家串流媒體巨頭18日延後取締密碼共享的計畫，令投資人感到失望。在最近一季，Netflix每股獲利超出分析師的預期。該公司的訂戶增加也比預期更多，但營收低於收期。路透

史坦普500指數收盤幾乎持平，因為財報季如火如荼地展開，投資 人分析了Netflix和摩根史坦利等公司的最新業績。

史指微跌0.35點或0.01%收4154.52點。那斯達克綜合指數微漲3.81點或0.03%收1萬2157.23點。道瓊工業平均指數下跌79.62點或0.23%收3萬3897.01點。

即使許多個股最新公布的業績都超出分析師 的最低預期，但交易員發現財報存在一些問題，導致股價走低。主要企業缺乏財測也讓投資人感到緊張，Fed將在幾周內再次升息，經濟衰退的擔憂不斷加劇。

Aspiriant客戶長布拉加爾(Sandi Bragar)表示：「到目前為止，這個財報季的市場確實有點乏味。」「我們一直擔心企業獲利縮水和收益下降，這在目前已公布財報的公司中肯定會開始顯現，但市場並沒有真正對此做出太大反應。」

Netflix下跌3.17%。這家串流媒體巨頭18日延後取締密碼共享的計畫，令投資人感到失望。在最近一季，Netflix每股獲利超出分析師的預期。該公司的訂戶增加也比預期更多，但營收低於收期。

摩根史坦利的業績與主要銀行機構的收益一樣，股價上漲0.67%。根據Wells Fargo分析師馬友(Mike Mayo)指出，雖然業績強勁，但由於其投資銀行、財富和資產管理業務的獲利率低於預期，該股盤中一度下跌。他說，將該行的稅率進行調整後將顯示本季獲利低於預期。

上個月銀行倒閉引發對危機蔓延的擔憂，投資人一直在密切關注銀行業。

LPL Financial策略師克羅斯比(Quincy Krosby)表示，即便如此，市場對即將發布的大部分經濟和金融消息的反應「相當溫和」。 她補充說，股票 正處於「蹺蹺板交易」，贏家和輸家每天都在變化。

她表示：「對於股價走勢是否會勝出，還沒有真正做出決定。」

本周到目前為止，由於投資人評估大量財報，交易一直起伏不定。巴克萊(Barclay)分析師考烏(Emmanuel Cau)在給客戶的報告中表示，華爾街本季正在尋找需求疲軟的跡象，以及可能會抑制2023年下半年獲利能力的情境。

他說，「總的來說，在我們看來，第1季獲利可能不會有太大變化。」「然而股市已經上漲，但部位仍保持謹慎，因此更多獲利驅動的漲勢將延續痛苦的交易。」

主要電動車製造商特斯拉在盤後公布財報。IBM和拉斯維加斯金沙集團也將公布財報。

瑞銀警告，無論是將現金存入存款帳戶還是高收益儲蓄帳戶，如果不重新投入股市，通貨膨脹都會吃掉這些儲備金。

這幾天全新挑戰者加入競爭，讓該公司提醒保留現金的風險：本周稍早，蘋果和高盛推出Apple Card儲蓄帳戶，年收益率達4.15%。

瑞銀全球財富管理投資長海菲勒(Mark Haefele)在最新報告中寫道：「由於市場對經濟衰退的擔憂現在是最熱門話題，投資人可能會發現存款具有一定程度的安全性，能夠提供可觀的回報。」「但投資人應該繼續投資，因為持有過多現金會給長期財富成長帶來潛在的重大風險。」

他說，投資人持有現金的風險包括再投資風險、通膨上升和缺乏多元化。相反，投資人應該留出未來3到5年所需的現金和短期固定收益，同時將剩餘的財富保留在股票、固定收益和另類資產的長期多元化投資組合中。

方舟投資(Ark Invest)的操盤經理人伍德(Cathie Wood)認為，如果通膨以比預期更快的速度放緩，她的創新基金可望跑贏大盤。

伍德在她的當季評論中表示：「如果我們對成長、通膨或兩者都將低於預期的期待做出正確的評估，那麼稀有的兩位數成長機會應該得到相應的回報。」

她表示，動盪的環境通常會迫使企業採用新科技以提高效率，因此，在熊市即將結束時，具創新性的企業股票往往會成為新的市場領導者。

她的旗艦基金方舟創新ETF今年來上漲約25%，而史指同期上漲8%。