財報表現參差 股指收盤持平

交易員消化了一系列財報及其對美國經濟的影響，史坦普500指數收盤幾乎沒有變化。路透

交易員消化了一系列財報及其對美國經濟的影響，史坦普500指數 收盤幾乎沒有變化。

史指小漲3.55點或0.09%收4154.87點。而道瓊工業平均指數下跌10.55點或0.03%收3萬3976.63點。那斯達克綜合指數微跌4.31點或0.04%收1萬2153.41點。

隨著投資人評估最新一批主要財報，主要股指出現波動。雖然經濟環境艱難，但隨著利率上升，美國商銀第1季營收和獲利均超出預期。嬌生公司下跌2.81%，即使這家製藥公司業績超出預期並上修2023年的業績財測。

在其他個股方面，高盛下跌1.7%，這家銀行業巨頭財報營收低於預期，受到其Marcus部門貸款虧損4.7億元的拖累。

即使18日股市走勢，以及在持續通膨和利率上升的背景下對獲利下降的預期，財報季至今證明仍具韌性。但投資人警告，獲利是否超過已偏低的預期對市場來說無關緊要，因為市場正緊盯Fed繼續收緊政策以應對潛在的衰退。

Oanda資深市場分析師 莫亞(Ed Moya)表示：「如今的市場情緒是關於獲利能力的擔憂，而擔憂在本季似乎有點過頭了，但Fed收緊政策的擔憂不會很快消失。」

根據CME Group的FedWatch工具，即使在上個月的兩家銀行倒閉對整體金融業造成衝擊後，仍有超過8成的交易員預計下個月將升息 1碼(25 個基點)。這與三3份求停止升息的呼籲形成鮮明對比。

隨著另一場Fed政策會議臨近，亞特蘭大Fed行長博斯蒂克預計將再次升息1碼，然後「在相當長一段時間內保持在該水平」，「再升息一次應該足以讓我們隨時可以後退一步，看看政策如何影響經濟，了解通膨要花多久時間場才會回到我們的目標。」

嘉信理財17日公布的第1季每股獲利超出預期，但分析師大多堅持之前對這家經紀公司的看法，因為他們在等待嘉信理財的存款何時以及如何從地區性銀行危機中反彈。

高盛分析師布洛斯坦(Alexander Blostein)在給客戶的報告中寫道，嘉信理財現在「復甦之路更長」，但維持對該股的加碼評級，「雖然嘉信理財的大量存款外流已將公司的淨利息收入恢復時間比最初預期順延大約一年，並且減少了資本回報機會，但我們仍然認為2024年和2025年獲利成長將顯著加速。」

與此同時，美國商銀分析師史萊根塔勒(Craig Slegenthaler)維持表現不佳的評級，他在給客戶的報告中寫道，現在說嘉信理財的前景已經明朗還為時過早，「雖然該股的貨幣市場流量在4月有所下降，這可能代表資金外流正在減速，但4月也是稅收季節，這應該會對現金的每月增加構成壓力。如果5月貨幣市場流量再次低迷，這將是一個正面的訊號。」

嘉信理財繼17日上漲近4%後，18日上漲2.33%。

德意志銀行將Pool Corp.加入建築產品產業首選名單，並指出其近期股價下跌且估值具有吸引力。

分析師亞勒斯邁爾(Joe Ahlersmeyer)重申對該股的買入評級。460元的目標價意味著股價可能較17日收盤價上漲36.3%。

他在該股股票「大跌」之際給出這個目標價。該股在1月反彈後回落。他表示，下跌提供了買入的「第二次機會」並消除了一些風險。然而，即使最近有所回落，該股今年來仍上漲12.6%。該股18日上漲 0.45%。

芝加哥期權交易所的CBOE波動率指數盤中觸及2022年1月以來的最低水平。該指數追蹤近期到期的史指期權價格，是評估市場波動預期的常用指標。盤中下跌0.22點至16.72，跌幅1.3%。

在3月新屋開工數略高於預期後，大量房屋建築股上漲。iShares U.S. Home Construction ETF上漲2.29%，連續第三天上漲；而SPDR S&P Homebuilders ETF上漲1.74%。

個別住宅建築股也上漲，PulteGroup、Lennar和KB Home分別上漲3.3%、3.03%和2.29%。