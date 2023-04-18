華爾街2巨頭美銀、高盛 上季財報一喜一憂

高盛上季營收比去年同期下滑5%至 122.2億美元，不如市場預期，18日早盤股價應聲下跌。(路透)

在利率上升的加持下，美國銀行（BofA）第1季的營收 與獲利均優於市場預期；相形之下，另一家華爾街巨頭高盛 上季獲利下滑18%，主因是固定收益部門表現疲軟，以及出售消費者部門部分貸款 投資組合的損失。

高盛公司18日公布，受到出售消費者部門Marcus部分貸款投資組合損失4.7億美元的衝擊 ，加上債券交易部門表現比預期弱，該公司今年頭三個月營收下滑5%至 122.2億美元，不如市場預期的127.9億美元；上季獲利由一年前的38.3億美元降至30.9億美元，每股盈餘則由去年同季的10.76美元下滑至8.79美元。

高盛股價在紐約早盤開低走低，目前跌2.7%。

同日公布上季財報的美國銀行，儘管今年前三個月的存款減少200億美元，但營收為263.9億美元，優於預期的251.3億美元；上季總獲利為82億美元，比2022年第1季增加15%；每股盈餘94美分，高於市場預期的82美分。這些數據顯示在2008年全球金融危機以來金融業最具挑戰的這段時期，美銀展現強勁的韌性。

淨利息收益是美銀上季獲利的主要推手。拜利率上升之賜，美銀上季淨利息收益（借貸所得減去支付客戶的款項）躍升25%至144億美元。聯準會（Fed）在過去一年大幅升息，連帶提高了美銀、摩根大通等銀行的淨利息收益。