觀察財報結果 道指收漲百點

史坦普500指數上漲，交易員梳理了最新一批企業獲利結果，尋找有關美國企業健康狀況的線索。(美聯社)

史坦普500指數 上漲，交易員梳理了最新一批企業獲利結果，尋找有關美國企業健康狀況的線索。

史指上漲13.68點或0.33%收4151.32點。道瓊工業平均指數上漲100.71點或0.3%收3萬3987.18點。那斯達克綜合指數上漲34.26點或0.28%收1萬2157.72點。

CFRA Research首席投資 策略師史托佛(Sam Stovall)，「由於在經濟中看到的疲軟，那些對Fed將很快結束利率緊縮計畫感到樂觀的人、與那些認為Fed將被迫升息更長時間的人之間存在拉鋸戰，因為經濟在某種意義上並未倒退。」

開盤前道富銀行(State Street)和嘉信理財陸續公布財報。由於擔心可能會遭遇與矽谷銀行 相似的命運，經紀商嘉信理財股價一直承壓，雖然存款下降，但由於獲利超過預期，嘉信理財上漲3.94%。State Street下跌9.24%，因獲利和營收未達到預期。

在上個月矽谷銀行倒閉引發流動性危機並震撼整個銀行業後，華爾街一直在密切關注本財報期間金融機構的健康狀況。

其他方面，史指通訊服務類股下跌1.3%，科技巨頭Alphabet、Netflix和Meta Platforms下挫。谷歌母公司下跌2.66%，因《紐約時報》報導三星正在考慮將Bing設為其預設搜索引擎。

由於銀行業巨頭富國銀行和摩根大通業績超出預期，上周企業財報開局良好。調查結果似乎顯示，這些銀行鉅子正在抵禦日益嚴重的經濟衰退擔憂。

隨著企業努力應對粘性通膨和利率上升，許多投資人已為業績不佳的財報季做好準備，但美國商銀的統計證明，到目前為止，企業仍堅持不懈。在第一周公布財報的公司中，90%的EPS超過預期。該行表示，這是至少2012年以來財報季開季以來的最佳獲利率。

雖然走勢強勢，但史托佛警告，在華爾街等待預計出現兩位數同比下降領域的財報，如醫療保健和通訊服務時，應該要用整體角度來看，「這有點像觀望，因為銀行提供的利多，可能會被市場其他部分的利空所抵消。」

本周金融公司連續公布財報，美國商銀、高盛和摩根史坦利將公布業績。除了金融股之外，電動車巨頭特斯拉、IBM和Netflix也將發布財報。

如果歷史重演，史指應該會在本周稍後和下周初表現出色。

根據Bespoke Investment Group對過去25年的分析，史指在納稅截止日期後的一周漲幅中值為0.83%。今年的納稅截止日期是18日。

在過去25年中，史指在納稅截止日期後的5天中有76%的交易是上揚的。

這比過去25年史指的典型一周表現要好。在同一時間內的任何一周，史指的漲幅中值為0.31%；而只有57%的時間內以上揚結束這些時期。

瑞銀表示，Okta「令人信服的成長和提高獲利能力的組合」目前未受到投資人的重視。瑞銀給予該股買入評級和100元的目標價，這意味著較14日收盤價上漲35%。Okta股價今年以來上漲13%，略高於史指8%的漲幅。然而，這家勞動身份辨別軟體公司的股票在過去12個月下跌超過48%。

分析師博伊德(Roger Boyd)在最新報告中寫道，「雖然Okta在2022財年遭遇挫折，但過去兩季的10多次對話顯示執行正在改善，平台方向正在引起共鳴。」該股17日上漲4.63%。

由於銀行業的動盪有利於避險工具，投資人在3月將資金投入貨幣市場基金。當月，該資產類別吸引了3630億元的資金，這是晨星自1993年以來數據中第三高。只有在新冠疫情危機初期曾經超過這個數字。根據投資公司協會(ICI)的數據，到3月底，貨幣市場基金總資產達到5.2兆元。

銀行業麻煩也導致了跨類別貨幣的一些實質性重組。

為了搶購超賣的銀行股，投資人將12億元投入3兆元的SPDR S&P Regional Banking ETF。不過，總體而言，美國股票型基金流出165億元，連續第5個月出現淨流出。