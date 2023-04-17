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傲視全美10倍以上 蘋果霸氣推出利率4.15%儲蓄帳戶

編譯林聰毅／綜合外電
庫克以4950的任職天數超越賈伯斯。(美聯社)
庫克以4950的任職天數超越賈伯斯。(美聯社)

蘋果公司17日表示，Apple Card儲蓄帳戶現在可供用戶使用，年利率為4.15%，是全美平均水準的10倍以上。蘋果公司說，沒有最低存款或餘額要求，用戶可以透過iPhone上的錢包應用程式建立一個帳戶。

蘋果在官網上說，從17日開始，Apple Card用戶可以選擇使用高盛的儲蓄帳戶來增加Daily Cash獎勵，該帳戶提供4.15%的高年收益率，不收費用，沒有最低存款額，沒有最低餘額要求，用戶可以直接從錢包中的Apple Card輕鬆設立和管理其儲蓄帳戶。

Apple Pay和 Apple Wallet副總裁貝莉(Jennifer Bailey)表示：「儲蓄帳戶幫助用戶從他們最喜歡的Apple Card福利—Daily Cash中獲得更多價值，同時為他們提供一種每天存錢的簡便方法。」「我們的目標是打造工具，幫助用戶過著更健全的財務生活，並將儲蓄帳戶建置到錢包中的Apple Card。」

在設立儲蓄帳戶後，用戶未來賺取的所有Daily Cash將自動存入該賬戶。Daily Cash目的地也可以隨時更改，並且Daily Cash用戶可以賺取多少沒有限制。為了進一步增加儲蓄，用戶可以透過關聯的銀行帳戶或從他們的Apple Cash餘額中向他們的儲蓄帳戶存入額外資金。

蘋果推出利率4.15%的儲蓄帳戶。(取自蘋果官網)
蘋果推出利率4.15%的儲蓄帳戶。(取自蘋果官網)

儲蓄 Apple 蘋果

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